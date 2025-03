BBB 25: desentendimentos em Prova do Líder impactam relação entre Diego Hypolito e Vitória Strada

No contexto da competição atual, a dinâmica da prova do líder trouxe à tona tensões entre os participantes. A atividade de resistência, que se estendeu por mais de dez horas, culminou com a vitória de Maike, mas um episódio anterior na etapa do ‘resta um’ gerou desconfortos significativos.

Na referida fase, os competidores foram organizados em grupos e o primeiro a acumular três votos seria eliminado da disputa. O que se destacou foi a decisão de Vitória Strada, que optou por não votar ao lado de seus aliados, resultando na eliminação de Diego Hypolito. Esse desenlace gerou repercussões diretas na relação entre os dois competidores.

Na tarde desta sexta-feira (7), durante um momento de descontração no almoço, Vitória buscou se explicar para Diego sobre sua decisão. “Queria te pedir desculpas. Antes, alguém comentou: ‘Você não percebeu que, se você eliminasse o Maike, o Diego estaria na prova’. Na hora, não percebi isso”, declarou a atriz.

A artista continuou seu raciocínio, expressando arrependimento pela falta de atenção ao detalhe crucial da prova. “Fiquei muito mal depois, porque é uma situação em que deveria estar mais atenta. Não sei se confundi o formato da prova ou se pensei que era uma eliminação simples, mas realmente não percebi”, justificou Vitória.

Por outro lado, Diego escutou as explicações da atriz com uma postura contida. Sua resposta foi breve: “Tá bom”, evitando prolongar a conversa sobre o incidente. Durante a madrugada anterior, em uma conversa com sua irmã Daniele Hypolito, ele já havia compartilhado seus sentimentos sobre o ocorrido. Em seu desabafo, Diego expressou um certo distanciamento em relação à atriz, enfatizando que a eliminação o deixou menos seguro acerca da aliança que tinha com ela na competição.

Este episódio ilustra como decisões estratégicas podem impactar as relações interpessoais dentro do jogo, criando novas dinâmicas e potencialmente alterando alianças no ambiente competitivo.