BBB 25: Big Fone pode eliminar participante direto, sem passar pelo Paredão, diz colunista

Uma inovação sem precedentes pode estar a caminho do Big Brother Brasil 25. A TV Globo está considerando a introdução de uma nova dinâmica que permitiria que o Big Fone se tornasse um instrumento de eliminação direta, dispensando a tradicional votação popular. A proposta, divulgada pelo colunista Alessandro Lo-Bianco, tem gerado debates acalorados nos bastidores da emissora.

Essa mudança visa aumentar a imprevisibilidade do programa, mas também suscita dúvidas sobre sua aceitação pelo público e possíveis repercussões legais. Enquanto alguns acreditam que essa alteração pode revitalizar o formato e intensificar a tensão entre os participantes, outros expressam receios de que isso possa afastar espectadores fiéis ao programa.

Duas abordagens para essa nova dinâmica estão sendo consideradas. A primeira sugere que o participante que atender ao Big Fone seja imediatamente encaminhado ao confessionário para receber a notícia de sua eliminação, sem oportunidade de se despedir dos demais confinados. A segunda proposta confere ao atendente do telefone o poder de indicar, em sigilo, um colega para deixar a casa. Neste cenário, o eliminado seria informado apenas ao ser chamado ao confessionário, contornando assim o tradicional paredão.

A implementação dessa mecânica de eliminação sem a interação do público levanta preocupações entre executivos da Globo. Setores conservadores da emissora manifestam receios quanto à percepção de injustiça da medida, além de potenciais questionamentos legais. Uma fonte próxima ao programa ressaltou a seriedade da questão, enfatizando que qualquer modificação deve ser cuidadosamente planejada para preservar a credibilidade do reality show.

Por outro lado, há uma pressão significativa para que as dinâmicas se tornem mais impactantes e inesperadas, aumentando a emoção do jogo e garantindo reviravoltas que captem a atenção dos telespectadores. Ao longo das edições anteriores do BBB, várias inovações já foram introduzidas, mas nenhuma delas eliminou um participante sem algum grau de participação do público ou dos outros integrantes.

Se essa nova abordagem for aprovada, poderá representar uma mudança marcante na estrutura do programa, influenciando diretamente as estratégias adotadas pelos competidores. A produção continua avaliando maneiras de equilibrar a necessidade de inovação com o compromisso de manter um jogo transparente e atraente.

Embora a decisão final ainda esteja pendente, é evidente que a Globo almeja tornar o Big Fone um elemento ainda mais decisivo nesta edição. Resta saber se a eliminação direta será efetivada ou se ajustes serão feitos nas propostas apresentadas. O certo é que o Big Brother Brasil promete continuar surpreendendo, mexendo com as emoções tanto dos participantes quanto dos fãs do programa, que aguardam ansiosos por novas reviravoltas na casa mais vigiada do Brasil.