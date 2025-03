BBB 25: Aline, Thamiris e Vinícius enfrentam o oitavo paredão

O oitavo Paredão do Big Brother Brasil 25 está em andamento, trazendo Aline, Thamiris e Vinícius como os protagonistas dessa disputa acirrada. O programa, que continua a prender a atenção do público, promete uma eliminação decisiva nesta terça-feira, 11.

A recente formação do Paredão foi marcada por uma série de reviravoltas, destacando-se o uso do Poder do Dois. A participante Thamiris, ao ser a mais votada da casa, utilizou seu poder para acionar dois Contragolpes, mas não conseguiu garantir sua segurança na Prova Bate-Volta. Com isso, ela se junta a Aline e Vinícius, indicado pelo Líder Maike, na berlinda.

Com a votação já aberta, o público tem a oportunidade de decidir quem deve deixar o reality show. Os espectadores são convidados a participar ativamente por meio das plataformas digitais.

Como foi formado o oitavo Paredão?

No último sábado (8), Joselma conquistou sua primeira vitória na Prova do Anjo e optou por imunizar seu genro Guilherme. Sua decisão foi clara e emotiva: “Não há dúvidas. É muito amor envolvido”, afirmou ela após a escolha.

O Líder Maike, que já havia assumido a liderança pela segunda vez, teve um papel crucial nesta formação. Ele indicou Vinícius ao Paredão no domingo (9), justificando sua decisão com base em um desentendimento prévio entre eles: “Ele me colocou direto no Paredão; nada mais justo do que eu devolver isso para ele também”.

No Confessionário, os votos foram intensos e estratégicos. Entre os participantes que votaram estão Diego Hypolito, que escolheu Thamiris; Vilma e Gracyanne Barbosa, que optaram por Aline; e Delma, que votou em Thamiris também. Ao todo, Thamiris recebeu 8 votos, tornando-se a mais votada da casa.

Com o direito ao Contragolpe, Thamiris escolheu Aline para enfrentar o Paredão. “Além de um fora, rolou uma discussão com palavras desnecessárias”, comentou ela sobre um desentendimento passado entre as duas. Em resposta, Aline também acionou seu direito e puxou Gracyanne Barbosa para a berlinda.

Desfecho da Prova Bate-Volta

A Prova Bate-Volta foi uma chance para as indicadas se livrarem da eliminação. Com três fases desafiadoras, Aline e Gracyanne se destacaram nas etapas iniciais. No entanto, foi Gracyanne quem se saiu melhor na fase final da prova e garantiu sua permanência no jogo.