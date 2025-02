BBB 25: Aline, Gabriel e Vitória Strada estão no Paredão

No contexto atual do Big Brother Brasil 25, o quarto Paredão da temporada foi formado com a participação de Aline, Gabriel e Vitória Strada, que agora se encontram na berlinda em busca da permanência na casa mais famosa do país.

Os telespectadores têm a oportunidade de decidir quem permanecerá no jogo através das votações disponíveis no site oficial do programa. O clima de expectativa aumenta à medida que os fãs se mobilizam para apoiar seus participantes favoritos.

A formação deste Paredão começou com a Prova do Anjo, realizada por Mateus, que se destacou ao conquistar a imunidade. Ele expressou sua felicidade ao receber a notícia: “Que notícia maravilhosa!”. Esta foi a primeira prova individual da temporada e também a primeira que garantiu proteção ao vencedor.

O Líder da semana, João Gabriel, foi responsável por indicar Aline ao Paredão. Após analisar as opções disponíveis, ele afirmou: “Hoje eu vou indicar uma pessoa que de primeira não era minha indicação, mas devido a alguns acontecimentos deste final de semana, vou colocar a Aline no Paredão”. Sua decisão veio após um processo cuidadoso de reflexão sobre as dinâmicas ocorridas entre os participantes.

Na sequência, ocorreu a votação no Confessionário onde 18 participantes se manifestaram. A dinâmica previu que as três pessoas mais votadas pela casa seriam emparedadas, considerando que Mateus e João Gabriel já estavam imunes, além de Gracyanne Barbosa, que retornou do Quarto Secreto.

Durante a votação, Diogo Almeida se destacou como o mais votado, acumulando oito votos. As contagens mostraram que Vitória Strada e Gabriel também receberam 4 e 3 votos, respectivamente.

Em uma reviravolta emocionante, os três indicados tiveram a chance de se livrar do Paredão através da Prova Bate-Volta. Diogo Almeida foi o grande vencedor dessa prova, que consistiu em três fases que exigiam tanto sorte quanto estratégia. Com isso, ele garantiu sua permanência na competição e deixou Aline e Gabriel enfrentando o julgamento do público.

O apresentador Tadeu Schmidt conduziu a contagem dos votos do quarto Paredão em um momento cheio de tensão e expectativa. Agora resta aos fãs do programa decidirem quem continuará sua jornada no BBB 25.