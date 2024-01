BBB 24: Wanessa Camargo desabafa sobre rejeição: ‘Sempre tive medo’

A desistência de Vanessa Lopes do BBB 24 mexeu com Wanessa Camargo. Em conversa com Marcus Vinícius neste sábado (20), a cantora contou que ficou preocupada com repercussão fora da casa com relação a discussão que teve com MC Bin Laden. Ela afirmou que teve medo de ser rejeitada pelas pessoas por entrar em um confronto.

“Tenho medo de entrar em enfrentamento, entrar em confronto, como eu fiz com o Bin [Laden]. Nunca gostei disso”, começou a sister. O comissário de bordo comentou que também detesta discussões. “Isso me dá vários gatilhos de rejeição”, afirmou.

Wanessa, que até já reclamou da comida da xepa, respondeu: “Para mim também. Eu sempre tive medo de rejeição, de ser rejeitada. Desde pequena é um gatilho para mim”.

Mais cedo, a filha mais velha de Zezé Di Camargo e Zilú Godoi falou sobre ter a vida pessoa exposta para as sisters Alane e Beatriz. “Tenho 23 anos de carreira e vivi momentos incríveis, sei o que a fama tem de bom e o que tem de pior. Queria que todo mundo fosse famoso para entender que não é legal. É muito legal poder ter independência financeira. Isso é a parte boa, mas tem uma parte que ninguém está preparado”, disse.

Ela continuou reclamando e até relembrou uma polêmica envolvendo seu álbum de casamento com Marcus Buaiz. O objeto foi encontrado em um lixo. “É o julgamento, toda essa falta de privacidade muito horrorosa. Um cara jogou um álbum meu de fotografia de uma empresa, meu álbum de casada, virou notícia no Brasil, porque poderia ter jogado meu álbum. Sabe essas coisas chatas? Isso porque é leve”, lamentou Wanessa.