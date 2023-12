BBB 24 vai ter quatro quartos e câmera seguindo o líder o tempo inteiro

Neste domingo (3), Boninho esteve na CCXP 2023 para contar algumas novidades sobre a próxima edição do Big Brother Brasil. O diretor de núcleo da Globo encerrou o painel do Globoplay no palco Thunder, o principal do evento.

Entre as novidades do BBB 24 está a quantidade de quartos. Até a edição mais recente, os participantes se dividiam em dois quartos, além do líder, que ganhava o privilégio de um quarto só para ele e alguns convidados. Agora, serão quatro quartos, além do que abrigará o líder.

A novidade tem o potencial de afetar diretamente os rumos do jogo, uma vez que muitas vezes os participantes formam grupos de acordo com os quartos. É comum que quem está no mesmo quarto acabe tendo uma convivência maior e isso acabe se tornando um motivo para não ser votado por quem dorme ali pertinho.

Outra novidade anunciada por Boninho foi uma câmera que seguirá o líder o dia inteiro. Segundo ele, uma inteligência artificial será responsável por fazer o acompanhamento, sem que um diretor precise o tempo todo ficar procurando em que câmera o participante está. O artifício estará disponível para os assinantes do Globoplay.

Além disso, o diretor contou que haverá também no Globoplay um videocast das 19h às 21h para discutir o que está acontecendo ao vivo. Os fãs terão mais essa opção para entender os rumos do que está rolando na casa. Não foi anunciado quem vai apresentar ou participar do programa.