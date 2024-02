BBB 24: Rodriguinho e Alane choram durante festa

O cantor Rodriguinho, 45, chorou no quarto gnomo durante a festa do BBB 24, neste sábado (17). O pagodeiro tem o hábito de não ficar até o fim das baladas do reality e já expressou estar incomodado com os desafios do reality.

“Meu Deus, tira de mim essa angústia”, rezou, “não consigo nem me ajudar, como vou ajudar os outros?”

Depois de um tempo sozinho, MC Bin Laden, 30, foi ao encontro do parceiro camarote.

“Isso, chora. Mostra seu lado humano”, disse o funkeiro. Bin também falou que queria saber chorar igual o pagodeiro, mas não conseguia por ser “frio”. “É difícil demais isso [BBB]”, afirmou Rodriguinho.

Depois da crise, a produção do programa tocou “Tô te filmando”, um dos maiores sucessos do pagodeiro. “Sorria que o prazer já vem vindo, sorria, nosso amor é tão lindo. Não quero ver você tão triste assim”, diz trecho da música.

Ao mesmo tempo, Alane, 24, também chorava no quarto fadas. A sister está na mira do voto da líder Raquele, 22.

Beatriz, 23, e Deniziane, 29, que também corre risco de ir para berlinda, consolaram a amiga. O trio criou estratégias para o sincerão.

“Tem que chegar lá, e dizer: olha, não tenho nada contra seu voto e acho coerente. Mas, amiga, se você sentir no seu coração de falar com ela antes, vai lá e fala”, sugeriu Deniziane.

Em seguida, Matteus, 27, e Davi, 21, chegaram para animar o trio e levar elas de volta para a festa.