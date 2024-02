‘BBB 24’: Isabelle passa mal em festa e solicita atendimento médico; entenda

Isabelle passou mal e solicitou atendimento médico do Big Brother Brasil 24 na madrugada desta quinta-feira, 22. Os participantes estavam na festa de Raquele, líder da semana, quando a sister se queixou de fortes cólicas menstruais e enjoos.

No banheiro, ela chegou a vomitar e foi socorrida por MC Bin Laden e Fernanda. Em seguida, Leidy Elin, Wanessa, Giovanna e Yasmin Brunet ajudaram a Cunhã a ir até o confessionário, onde recebeu o auxílio médico.

O momento não passou despercebido pelos internautas, que se impressionaram com as vestimentas dos atendentes. Antes das câmeras do pay-per-view serem cortadas, foi possível observar duas pessoas de preto no local.

“Coisa horrível, ia sair de lá pior que entrei”, comentou um internauta. “Ficou parecendo que ela foi para um ritual”, brincou outro.

Após Isabelle deixar o confessionário, os brothers receberam um alerta do Big Boss: “Atenção: deem espaço para a Isabelle. Apenas quem estiver cuidando dela por perto”.