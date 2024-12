Bazar de Natal reúne artesanato, produtos exclusivos e solidariedade

Com a chegada do Natal, cresce a busca por presentes que aliem economia, qualidade e um significado especial. Pensando nisso, o Instituto Jô Clemente (IJC), referência nacional na inclusão das pessoas com Deficiência Intelectual, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Doenças Raras, promoverá seu tradicional bazar beneficente entre os dias 03 e 05 de dezembro, em sua sede O evento trará uma seleção de produtos únicos, como artesanato, roupas, alimentos e presentes especiais, feito por voluntárias artesãs e por familiares de pessoas com deficiência que fazem parte do Programa EMPREENdi.

Criado em 2020 pelo IJC, o Programa EMPREENdi tem o objetivo de contribuir com a renda das famílias das pessoas que são atendidas pelo Instituto por meio do empreendedorismo, além de fortalecer a inclusão de quem vive em situação de vulnerabilidade social. Somente em 2024, o programa formou mais de 61 pessoas e, impactou a vida de 114 famílias.

As voluntárias artesãs do Instituto Jô Clemente (IJC) desempenham um papel essencial na promoção da inclusão e na geração de impacto social. Por meio da criação e venda de peças artesanais, elas não apenas contribuem diretamente para a sustentabilidade dos projetos do IJC, mas também fortalecem o senso de comunidade e solidariedade.

O valor arrecadado no bazar será revertido para a manutenção e ampliação dos projetos e serviços prestados pelo IJC, em seus pilares de atuação: Prevenção e Promoção da Saúde, Inclusão Social, Defesa e Garantia de Direitos e Ciência e Inovação e para os familiares de pessoas com deficiência que fazem parte do EMPREENdi.

“Esse bazar é extremamente importante para o Instituto e para as famílias, pois celebra o talento e a dedicação dessas pessoas, além de transformar realidades e fortalecer a comunidade por meio da compra dos itens. Nosso objetivo é fomentar uma sociedade mais inclusiva para todas as pessoas”, destaca Ricardo Valverde, supervisor do serviço de Longevidade do Instituto e educador responsável pelo Programa EMPREENdi

O bazar irá funcionar durante os três dias das 9h às 17h, na sede do Instituto Jô Clemente (IJC), localizado na Rua Loefgren, 2109 – Auditório Joseph Safra – Vila Clementino – São Paulo- SP .

Para mais informações sobre o Bazar de Natal, entre em contato pelo telefone (11) 99913-3856 ou acesse o site do IJC.

Serviço:

Bazar de Natal – ABERTO E GRATUITO

Data: Dias 3, 4 e 5 de dezembro

Horário: 9h às 17h

Local: Instituto Jô Clemente (IJC) – Rua Loefgren, 2109 – Auditório Joseph Safra – Vila Clementino – São Paulo- SP

Telefone: (11) 99913-3856

Formas de pagamento: dinheiro, Pix, cartão de débito e cartão de crédito