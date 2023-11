Bazar da Cidade na Casa Museu Ema Klabin traz opção de passeio e presentes criativos para o Natal

Nos dias 2 e 3 de dezembro, o Bazar da Cidade na Casa Museu Ema Klabin, no Jardim Europa, em São Paulo, é uma ótima opção cultural e de lazer para as compras de Natal. O bazar traz uma ampla variedade de expositores, com itens exclusivos de design, decoração, moda, bem-estar e gastronomia de vários lugares do mundo, além de oficinas para crianças. No final da tarde, o visitante pode relaxar tomando um drink com os amigos ao som do jazz com o duo Shy Biazzi, no Jardim projetado por Roberto Burle Marx.

Peças exclusivas

Com produtos autorais, garimpados em ateliês de diversas regiões do país, o evento tem uma curadoria apurada e privilegia pequenos produtores e peças exclusivas feitas em menor escala. Um dos muitos exemplos é a marca infantil ó a saia dela!, da empresária Nana Calazans, que, em 2016, aproveitou seu talento como figurinista para idealizar para a filha Cora, na época com dois anos, roupas leves e confortáveis, com brilhos e paetês, que também são fantasias. O sucesso foi tão grande que as mães das amigas começaram a encomendar suas peças artesanais e hoje é uma marca consolidada, por cujas peças os pequenos se apaixonam.

Outro destaque são as peças de arte e decoração da Baka Studio, a marca que foi criada a partir das pesquisas da designer e antropóloga Alice Buratto, e tem como proposta a valorização da cultura étnica africana. A empresa, inclusive, atua em pareceria com diversas associações de mulheres em países africanos e a comercialização desses produtos reverte em renda para essas mulheres e suas famílias.

Gastronomia

Na gastronomia, é possível experimentar o baião de dois, o xaxado, a raclete e a deliciosa polenta com mascarpone, ragú de toscana e erva doce da Box54 Food; a comida árabe funcional Do oriente ao pote da chef Magda Hammoud, filha de libaneses, que utiliza em seus pratos somente os temperos vindos do Líbano; a culinária da Marroquina Couscous; além de receitas clássicas da região de Bordeaux (França), da Cozinha Voilà.

O público pode ainda levar para casa queijos totalmente artesanais, sem nenhum tipo de conservante ou aditivo da Capril e queijaria Rancho Alegre artesanais, que recentemente recebeu duas medalhas no Prêmio Queijo Brasil, em Blumenau (SC), além de antepastos, cannolis, vinhos, cervejas artesanais, entre outros.

Desfile

O evento contará nos dois dias com a palestra de moda “Desafios no envelhecimento. Inclusive ao escolher nossos vestidos” com a psicóloga, gerontóloga e especialista em moda no envelhecer, Suely Tonarque. A especialista vai falar sobre os preconceitos que rodeiam o envelhecimento. Haverá ainda, às 16h, um desfile das peças autorais da marca Duda by Duda.

Oficinas para crianças

Como em todas as edições do Bazar da Cidade, haverá também programação para as crianças. No sábado, a partir das 12h, os pequenos vão se divertir com jogos de tabuleiro de diversas partes do mundo. No domingo, a partir das 13h30, acontece uma oficina que vai ensinar a realizar um livro ilustrado de fim de ano. As oficinas gratuitas são voltadas para crianças a partir de 5 anos.

Serviço:

Bazar da Cidade

2 e 3 de dezembro de 2023

Sábado das 11h às 20h

Domingo das 11h às 19h

Oficinas para crianças

Jogos de tabuleiro

Sábado a partir das 12h

Livro ilustrado de fim de ano

Domingo a partir das 13h

Palestra de moda Desafios no envelhecimento. Inclusive ao escolher nossos vestidos

Sábado e domingo às 14h

Desfile

Sábado e domingo às 16h

Apresentação de Jazz com o duo Shy Biazzi

Sábado e domingo às 15h e 17h

Gratuito

Rua Portugal, 43 – Jardim Europa – São Paulo, SP