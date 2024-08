Bazar da Cidade celebra 8 anos com edição ampliada na Casa Museu Ema Klabin

Nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, a Casa Museu Ema Klabin receberá uma edição comemorativa do Bazar da Cidade, celebrando seus 8 anos. O bazar ampliará seu espaço expositivo e passará a contar com mais de 70 expositores, entre artesãos e pequenos produtores, com itens de design, decoração, moda, bem-estar e gastronomia de vários lugares do mundo. A edição também irá oferecer uma oficina infantil com brinquedos de madeira e apresentações de jazz ao vivo com o duo Shy no jardim da Casa Museu Ema Klabin, assinado pelo paisagista Roberto Burle Marx.

“O objetivo do Bazar da Cidade é estimular a economia criativa, valorizando o pequeno produtor, o artesão e o designer brasileiro, garantindo a sustentabilidade da cadeia. Nesses oito anos de existência, mais de 400 expositores passaram pelo bazar. Lançamos muitas marcas, muitas delas cresceram e hoje contam com grandes lojas físicas. Nos traz muito orgulho acompanhar esse crescimento”, afirmam as curadoras do Bazar da Cidade, Bel Pereira, idealizadora

O evento tem curadoria apurada e privilegia peças feitas em menor escala por pequenos produtores. Muitos deles acompanham o Bazar da Cidade desde a sua inauguração. É o caso da artesã Dafna Edery, que herdou do pai, um artesão marroquino, a paixão e a técnica de criar carteiras, bolsas e acessórios de couro colorido. Nos últimos anos, sua arte ganhou cara nova e divertida. “Algumas das minhas peças são pintadas à mão pela ilustradora Ana Luiza de Paula, que usa uma tinta especial para couro que não descasca. O resultado é um produto único”, orgulha-se ela.

Outra expositora que cresce junto ao Bazar da Cidade é a designer Ivone Rigobello, de Mococa, no interior de São Paulo. Com a técnica de estamparia manual sobre fibras naturais, ela cria estampas originais exclusivas para objetos de decoração e moda, como tapetes e painéis decorativos, entre outros.

Artesanato de 19 países

Um novo expositor selecionado para esta edição do Bazar da Cidade é a marca Etnias Mundi, que traz uma grande diversidade de artesanato de 19 países, entre eles Brasil, Índia, Gana, Colômbia, África do Sul, Guatemala, Peru e México. Desde 2019, sua fundadora Mariana Oliveira visita várias comunidades no Brasil e no exterior com o objetivo de construir uma curadoria de produtos que seguem os valores do comércio justo e impacto positivo. A empresa tem o certificado do Sistema B e está em processo de se tornar membro da World Fair Trade Organization (WFTO), uma comunidade global que verifica empresas comprometidas com práticas sustentáveis e éticas.

Direto da natureza

A designer de Porto Alegre Marcia Valadão, da Designacional, apresentará sua linha de produtos de design contemporâneo feitos com materiais descartados na natureza. A artista cria objetos decorativos, como luminárias feitas de folha de palmeira imperial, além de utilitários e adornos para o corpo.

Moda

Para os amantes da moda, o bazar apresentará produções têxteis autorais de linho, seda, viscose e algodão, além de joias produzidas pelo emprego de diferentes técnicas. Alguns destaques são a premiada arquiteta e designer Miriam Papalardo, com sua marca Vestíveis, e a designer Viviann Thums, com camisas com tingimento artesanal e vestidos estilo boho chic.

Gastronomia

A gastronomia é uma das grandes atrações do bazar. Os visitantes podem saborear pratos de diversas partes do mundo, como as massas artesanais da região italiana de Emilia-Romagna da cantina Pasta Emiliana; as receitas clássicas da região de Bordeaux (França) da Cozinha Voilà; as variadas versões do cuscuz marroquino da Cous Cous; a comida árabe funcional da Do oriente ao pote; a culinária grega da Domo Gastronomia Mediterrânea Grega; e as delícias portuguesas como toucinho do céu, barriga de freira e pastel de nata da Santa Nata

E a Box54Food preparou especialmente para esta edição dois pratos da culinária judaica em homenagem à colecionadora Ema Klabin: Borsh e patê de ovos acompanhado de pão de longa fermentação. A empresária Ana Paula Pina Cavagnoli, que cursou a Le Cordon Bleu, em São Francisco, selecionou as receitas na publicação “Dez receitas de Ema Klabin”, organizada por Janka Babenco e que traz os pratos servidos nos famosos almoços e jantares de Ema Klabin para figuras expoentes da cultura brasileira, como Magda Tagliaferro, João Carlos Martins, José Mindlin, Assis Chateaubriand, entre outros.. O livro está disponível para download no site da casa museu.

Oficina para crianças

Os pequenos até 5 anos também vão poder se divertir no Bazar da Cidade, com uma oficina de brinquedos educativos de madeira inspirados nos métodos Montessori e Pikler, que abre portas para o aprendizado além de divertir. A atividade será promovida pelo Clube Toy um clube de aluguel de brinquedos educativos por assinatura. Sucesso na Europa, Estados Unidos e Emirados Árabes, o aluguel de brinquedos educativos apoia pais no incentivo ao desenvolvimento de novas habilidades, evitando o acúmulo de brinquedos e reduzindo o impacto ambiental.

Quem vem:

Akemi Cerâmica, Alice Lobato Joias, Allwood, Âme Cerâmica Artesanal, Andrea Maria Puro Linho Italiano, Apahu, Aram artesanato, Ateliê Alaine Colucci, Atílio Bfceramica, Chaihara, Clara Coelho Arte e Cerâmica, Cris Moreno Macramê, Clube Toys, Designacional, Domenica112, Domo Gastronomia Mediterrânea Grega, Dudabyduda, Due Pijamaria, Elaine Namba, EmmE joalheria, Etnias Mundi, Ivone Rigobello, JuSalles acessórios, Just Silk, Lah Joias, Lu Podboy, Mafagafo, Marcella Castilho Acessórios, Maré Joalheria Artesanal, Miemy Stilo, Miriam Pappalardo, Ninho, Pablo Lozano Joias e Cerâmicas, Pertence Diferente, RB_artesão, Rosana Rehder Joalheria Artesanal, Studio Bocabello, Sueli Isaka, Sweet to Keep, Viviann Thums, Mercearia, Aziza Gastronomia, Bolachas artesanais da Teka, Da Fazenda queijos e produtos mineiros, Priscyla França Chocolates, Sobremê, Balas da Kah, Box54Food, Café Campo Místico, Casa Mileo, Cervejaria Los Compadres, Cozinha Voilà, Do Oriente ao Pote, Flor de Sal cozinha afetiva, Gostei deste Vinho, Marroquina Couscous, Pasta Emiliana, Risoto’s, Pink lemonade e drinks, Santa Nata, Tholci Bakery.

Serviço:

Bazar da Cidade

31 agosto e 1 de setembro

sábado e domingo, das 11h às 20h

Apresentação musical: 14h às 15h e 16h às 17h

Gratuito

valet no local

Rua Portugal, 43 – Jardim Europa – São Paulo, SP