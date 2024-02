Bayern de Munique perde de virada e fica mais longe do líder Leverkusen no Campeonato Alemão

O Bayern de Munique praticamente deu adeus à liderança do Campeonato Alemão. Na tarde deste domingo, o time bávaro perdeu de virada para o Bochum por 3 a 2, no Vonovia Ruhrstadion, pela 22ª rodada. A derrota fez com que o Bayer Leverkusen abrisse oito pontos na liderança.

A derrota é a segunda consecutiva do Bayern de Munique, que ocupa a vice-liderança, com 50 pontos. O Leverkusen, único da competição ainda invicto, tem 58. O Stuttgart, com 46, já começa a entrar na briga pelo segundo lugar.

Precisando da vitória para continuar na perseguição ao Leverkusen, o Bayern de Munique foi com tudo para o ataque e abriu o placar com 14 minutos. Goretzka deu belo passe em profundidade para Musiala. Dentro da área, ele tirou do goleiro para fazer 1 a 0.

O Bayern de Munique continuou dominando a partida até os 38 minutos, quando acabou surpreendido. Asano recebeu dentro da área e acertou um bonito chute no canto esquerdo do goleiro. O time da casa ainda conseguiu virar aos 44. Após cobrança de escanteio, Keven Schlotterbeck cabeceou bonito para fazer 2 a 1

Assim como aconteceu diante do Leverkusen, o Bayern de Munique parecia entregue e surpreso com o que estava acontecendo. O time não conseguiu reagir e viu a situação piorar aos 32, quando Upamecano foi expulso ao cometer falta dentro da área, pênalti. Kevin Stoger foi para a cobrança e marcou mai um.

O Bayern resolveu acordar apenas nos minutos finais. Aos 42, Mathys Tel cruzou para Harry Kane, que desviou para o fundo das redes. O atacante inglês teve uma nova oportunidade e por muito pouco não empatou o duelo. No entanto, a derrota do time bávaro foi confirmada.

Ainda neste domingo, Freiburg (10º) e Eintracht Frankfurt (6º) ficaram no empate por 3 a 3, no Europa-Park Stadion. O time visitante chegou a ficar três vezes à frente do marcador, mas acabou cedendo o empate.