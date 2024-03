BAUDUCCO doa 810 caixas de produtos para o FUSSP

O Fundo Social de São Paulo acaba de receber a doação de 810 caixas de produtos da Fábrica BAUDUCCO, cuja mercadoria já está sendo distribuída para 22 entidades assistidas pelo FUSSP que estão instaladas na Capital e no entorno de São Paulo.

A ação realizada em parceria com a Bauducco irá beneficiar as seguintes instituições: Associação Brasileira De Pipas, a Associação Assistencial Comunitária Cultural Esportiva Elite de SP, a Associação Beneficente André Everaldo Matos, a Associação Beneficente Comunitária Aurora, a Associação Beneficente Comunitária Bem Querer, a Associação Beneficente Jefte, a Associação Beneficente Mão No Arado, a Associação Beneficente Na Ação Social De Mulheres Da Zona Leste, a Associação Beneficente Toque De Esperança, a Associação Beneficente Vila Bancaria Por Moradia Popular, a Ação Social de apoio aos Moradores Do Cantinho Do Céu e Adjacências, a Associação Ação Comunitária Nova Heliópolis, a Associação Amigos do bairro do Jardim Samara e Adjacências, a Associação Amigos do Jardim Olinda, Associação Beneficente Esportiva Apocalipse, a Associação Beneficente Juventude Evangélica Unidas por São Paulo, a Associação Beneficente Vivenda da Criança – Serviço de Assistência Social, a Associação Comunidade Solidária do Jardim São Bernardo, a Associação Comunitária Amanhã Para Todos – Parque Santo Antônio, a Associação Comunitária Lúcia Helena, o Instituto Luz Aos Cegos e o Instituto Núcleo Assistencial Vila Brasilândia.

As doações realizadas para o Fundo Social podem ser feitas tanto por pessoas jurídicas quanto por pessoas físicas. Dentre os tipos de doação estão alimentos não perecíveis, cobertores, kit Padaria Artesanal, produtos e equipamentos. A equipe do Fundo solicita que entidades e cidadãos se certifiquem, ao doar, que tudo esteja em bom estado, pois os alimentos devem estar dentro do prazo de validade, e cobertores e roupas devem estar em boas condições de uso. Lembre-se de que roupa boa a gente doa, separe com zelo e cuidado, como se fosse doar para alguém próximo.

Todas as colaborações são destinadas às entidades sociais e aos Fundos Sociais dos municípios do Estado de São Paulo. Para saber mais a respeito é possível entrar em contato pelos telefones (011) 2588-5771 ou (011) 2588-5700. Para entregar as doações, basta comparecer no depósito do Fundo Social de São Paulo, situado à Rua Marechal Mario Guedes, 301 – Jaguaré, após realizar um agendamento pelo telefone: (011) 3768-1977 / 3763-2700. A doação de mercadorias ao Fundo Social de São Paulo é isenta de ICMS.