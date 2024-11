Baú da Taty Girl terá edição especial em Fortaleza com gravação ao vivo e participações de Solange Almeida e Pabllo Vittar

A cantora Taty Girl traz para Fortaleza uma edição histórica de seu projeto “Baú da Taty Girl” no dia 23 de novembro. O evento será realizado no Estacionamento da Arena Castelão e contará com a gravação ao vivo do show, eternizando o momento especial em um registro audiovisual. Com mais de 25 mil ingressos já vendidos, o “Baú” promete ser uma das maiores celebrações de forró da capital cearense, reunindo participações de Solange Almeida, Pabllo Vittar, Zé Cantor, Eliane, Lagosta Bronzeada, Monique Pessoa e Suzy Navarro.

O projeto “Baú da Taty Girl” nasceu em 2009, como uma homenagem da cantora aos sucessos que marcaram sua trajetória e o forró eletrônico. Em cada show, Taty revive clássicos e emociona o público com músicas que fazem parte da história do gênero. Esta edição em Fortaleza ganha um formato especial, com estrutura de grande porte e a presença de artistas que representam diferentes fases e influências do forró, tornando o evento uma verdadeira celebração da música nordestina.

Entre os destaques estão Solange Almeida e Pabllo Vittar. Solange, uma das maiores vozes do forró e amiga de longa data de Taty, traz ao evento sua energia única e carisma. Já Pabllo Vittar, fenômeno do pop brasileiro, soma ao espetáculo um toque contemporâneo, mesclando seu estilo irreverente ao tradicional forró de Taty, o que promete surpreender o público e deixar a gravação ainda mais especial.

Para Taty Girl, essa edição do “Baú” simboliza um momento especial em sua carreira. “Gravar o ‘Baú’ na minha terra, com amigos e ídolos, é a realização de um sonho. Ter Solange, Pabllo e tantos artistas incríveis ao meu lado vai transformar essa noite em algo inesquecível. Quero que cada pessoa se sinta parte dessa história,” declarou a cantora, emocionada com a repercussão do evento.

Além dos clássicos que o público tanto ama, a noite contará com a apresentação de sua nova música, “Em Todo Lugar”, composta por Shylton Fernandes. O lançamento reforça o compromisso de Taty com o forró romântico e será uma das faixas que integrarão o repertório da gravação.