Batmóvel de “O Cavaleiro das Trevas” à venda por R$ 17 milhões

A possibilidade de possuir um Batmóvel, um dos veículos mais emblemáticos do universo do Batman, agora se torna realidade para fãs e colecionadores. A Warner Bros. disponibilizou uma série limitada de dez Batmóveis à venda no site da Wayne Enterprises. Com um preço inicial de US$ 3 milhões, aproximadamente R$ 17,2 milhões, cada carro é uma verdadeira obra de arte automotiva.

Os Batmóveis, inspirados no modelo utilizado no filme “Batman: O Cavaleiro das Trevas” (2008), são construídos com precisão impressionante. Com estrutura em fibra de carbono e pesando 2,5 toneladas, eles são equipados com um motor V8 da General Motors que entrega 532 cavalos de potência. A engenharia por trás desses veículos visa replicar fielmente o design original, incluindo o chassi tubular de aço aeronáutico e a carroceria feita de Kevlar, vidro e metal.

No interior, a atenção aos detalhes continua a impressionar. O painel replica o modelo do filme e inclui GPS, ar-condicionado, materiais luxuosos em alcântara e uma tela de 10 polegadas. Os carros oferecem dois assentos e características adicionais como uma tela suplementar, turbina a jato simulada e sistema de cortina de fumaça. Embora o Batmóvel não seja permitido nas ruas comuns, ele se destaca como uma peça excepcional para qualquer coleção.

A entrega das primeiras unidades está prevista para 15 meses após o depósito inicial dos compradores. Para os entusiastas do Batman e colecionadores dispostos a investir em um item único e exclusivo, essa é uma oportunidade rara de trazer um pedaço do universo do super-herói para casa. Com essa iniciativa, a Warner Bros. reforça sua habilidade em transformar ficção em realidade palpável para seus fãs ao redor do mundo.