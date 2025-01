Batman Surpreende em ‘Creature Commandos’: Revelações e Mistérios do DCU

No dia 2 de janeiro de 2025, o sexto episódio da série animada “Creature Commandos”, disponível na plataforma Max, trouxe à tona uma revelação surpreendente para os entusiastas do Universo DC: a breve aparição do icônico Batman. O Cavaleiro das Trevas fez sua entrada em uma cena situada em Gotham City, sendo apresentado apenas em silhueta. Essa escolha foi deliberada pelo criador e diretor criativo do DCU, James Gunn, que optou por manter um ar de mistério ao redor do personagem, evitando um comprometimento mais profundo neste momento.

Our first look at DCU BATMAN & GOTHAM in ‘CREATURE COMMANDOS’ pic.twitter.com/wOtc8wH0gS — DCU Updates (@DCU_Updates) January 2, 2025

Em entrevista concedida ao Rotten Tomatoes, Gunn compartilhou que a cena inicial incluía uma representação mais explícita do Batman. No entanto, ele decidiu por uma abordagem mais sutil, explicando: “Quando me mostraram pela primeira vez, vimos MUITO mais Batman. E eu estava dizendo: ‘Não estou pronto para me comprometer com isso. Mais silhueta, mais silhueta, mais silhueta'”. Esta estratégia visa apresentar o Batman como uma figura já estabelecida dentro do universo, evitando a repetição de narrativas de origem, semelhante à abordagem adotada com o Superman interpretado por David Corenswet, que será apresentado como um herói já reconhecido no filme “Superman: Legacy”.

A aparição fugaz do Batman não apenas cativou os fãs, mas também deixou espaço para especulações sobre futuros projetos que possam envolver o Cavaleiro das Trevas ao lado do Homem de Aço. Gunn expressou sua expectativa ao afirmar: “Mal posso esperar para que as pessoas vejam mais dele [Batman] junto com o Superman”, insinuando a possibilidade de uma adaptação do clássico dos quadrinhos “World’s Finest”, onde esses dois lendários heróis se reúnem.

A silhueta apresentada sugere um traje azul e cinza com orelhas curtas, evocando visuais clássicos dos quadrinhos. A cena ocorre após um corte de energia em um clube de Gotham, onde Dr. Phosphorus e seus comparsas estão reunidos. Mesmo que a presença do herói tenha sido breve, suscitou questionamentos sobre qual versão do Batman será explorada no DCU e indicou sua possível implicação na captura de Phosphorus.

Essa revelação levanta as expectativas em torno do filme “Batman: The Brave and the Bold”, dirigido por Andy Muschietti e recentemente adiado. O longa-metragem promete apresentar uma nova iteração do vigilante de Gotham e estabelecer o tom da cidade e de personagens coadjuvantes como Robin e Alfred.

Com o encerramento da temporada de “Creature Commandos” agendado para 9 de janeiro, os fãs aguardam ansiosamente se a cena pós-créditos trará novas surpresas ou ganchos que indiquem direções futuras para o DCU. A série animada já se destacou por incluir uma diversidade de personagens do universo DC, como Gorilla Grodd e Mulher-Maravilha, além de referências inesperadas a outras produções.