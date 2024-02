Batidão Cultural 2.0 na Zona Leste terá entrada gratuita neste fim de semana (24 e 25)

O Batidão Cultural 2.0, evento de funk que conta com a participação de artistas da Cidade Tiradentes, acontece neste fim de semana (24 e 25). Esta é uma das regiões onde o estilo musical e sua estética nasceram. As apresentações acontecem na Casa de Cultura Municipal Hip Hop Leste – Cidade Tiradentes, das 14h às 23h. O Batidão tem como propósito abrir espaço para novos artistas e desconstruir estigmas sobre o funk, expressão cultural e artística brasileira, e, para isso, traz gratuitamente diversas atrações especiais e artistas independentes, democratizando, além disso, o acesso à cultura.

Mc Marks e Mu540 estão entre as atrações, com apresentações de duas horas de duração, as últimas de cada dia do evento. Mc Marks é conhecido por sua música “Deus É Por Nós”, lançada em 2020, além de ter feito participações com MC Kevin e MC Hariel. Mu540, artista da Baixada Santista, já toca nas festas de São Paulo há mais de 10 anos e colaborou com suas batidas em músicas de Tasha & Tracie, Kyan, Deize Tigrona e Mc Gw.

Confira a programação completa:

Sábado (24)

Dj Bruninho FZR e Set Ritmão 14h

Mc Edu Henri 15h

Mc Guuh 16h

Paty Rara 17h

Mc Hamais 18h

Filip Fp 19h

Menor RD 20h

Mc Marks 21h – 23h

Domingo (25)

Mc Naninha 14hs

Dj Lil Ticy 15h

Mc India 16h

Dj Cobain 17h

Mc Luan MV 18h

MC MANDDY 19h

Caim Du G 20h

Mu540 21h – 23h