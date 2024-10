Batida entre ônibus e caminhão deixa ao menos dois mortos em rodovia de SP

Segundo o Corpo de Bombeiros, os mortos são dois adultos, sem possibilidade de identificação no local. As duas vítimas estariam no caminhão.

Ao menos outras cinco pessoas foram socorridas. Não há informação sobre o estado de saúde dos feridos.

Sete viaturas dos bombeiros e ambulâncias do município foram enviadas ao local do acidente.

Um vídeo gravado por um caminhoneiro que seguia atrás do ônibus, mostra o coletivo invadindo a pista contrária e batendo de frente com o caminhão. Os dois veículos pegaram fogo e a rodovia que liga a capital paulista a Jundiaí estava interditada nos dois sentidos até a publicação deste texto.

De acordo com a polícia, as demais vítimas estavam conscientes, orientadas e falando.