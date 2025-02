Batida entre caminhões com produtos inflamáveis provoca incêndio em rodovia; veja vídeo

Na manhã desta quarta-feira, 12, um grave acidente envolvendo dois caminhões ocorreu na rodovia PR-092, em Arapoti, no estado do Paraná. O incidente, que teve lugar no quilômetro 218, resultou em um incêndio de grandes proporções devido ao transporte de produtos inflamáveis pelos veículos envolvidos.

Durante a colisão, um dos motoristas, que conduzia um caminhão-tanque, conseguiu sair do veículo com o auxílio de testemunhas. Ele foi prontamente atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e apresentava apenas ferimentos leves. Por outro lado, o condutor do caminhão-caçamba não teve a mesma sorte; ao pular da cabine em chamas, sofreu queimaduras de segundo grau que atingiram cerca de 10% de sua superfície corporal, além de escoriações. Este motorista foi socorrido por uma equipe da concessionária responsável pela via e ambos os envolvidos foram levados para o Hospital Municipal 18 de Dezembro para tratamento.

O incêndio foi controlado pelas equipes de emergência por volta das 11h, mas não sem antes causar transtornos significativos no tráfego local. Devido à gravidade da situação, os veículos foram desviados para as vias marginais da rodovia.

A nafta, substância envolvida no acidente, é um líquido altamente inflamável oriundo do petróleo e serve como matéria-prima na produção de diversos produtos químicos, incluindo gasolina e plásticos. Dada a natureza do material transportado, o incidente gerou preocupações adicionais quanto à segurança na região.

A Polícia Civil do Paraná anunciou a abertura de um inquérito policial para investigar as circunstâncias que levaram ao acidente e esclarecer a dinâmica dos eventos que culminaram nesta tragédia.