BATEKOO será o único festival a receber o show “Icarus” de BK’, um dos maiores nomes do rap nacional

A BATEKOO, principal plataforma dedicada ao entretenimento, cultura e educação por e para a comunidade negra e LGBTQIAPN+ no Brasil, anuncia mais uma icônica performance e cenografia para o seu festival: BK’, um dos maiores nomes do rap nacional, será headliner com seu show “Icarus”. O evento acontece no dia 23 de novembro de 2024, no Estádio do Canindé, em São Paulo. Além de BK’, que não apresentará essa performance e cenografia em nenhum outro festival, o lineup já confirmou artistas como Poeira Pura, MC Luanna, AJuliacosta, Vhoor, Gang do Eletro, Candy Mel e Carlos do Complexo.

Em sua terceira edição, protagonizada por artistas negros de diversas regiões do país, a agenda surge em homenagem à comunidade que transformou a plataforma em um verdadeiro e icônico movimento multicultural dedicado em agir como instrumento de transformação social, subvertendo as estruturas e encontrando novos caminhos dentro das produções brasileiras. O objetivo, sempre, é promover a conexão entre as comunidades afro-diaspóricas.

Do Rio de Janeiro, o rapper BK’ está em um momento emblemático de sua carreira, com apresentações esgotadas e uma indicação ao BET Awards 2024. Para a programação, o músico trará uma produção ambiciosa e sua cenografia impactante para o evento.

“Escolher BK’ como headliner celebra a excelência musical e a força transformadora do rap. Este show é uma afirmação da potência da nossa comunidade”, comenta Artur Santoro, agitador cultural e sócio da BATEKOO.

Com uma década de atuação, a BATEKOO se consolida como um movimento cultural que amplia perspectivas para artistas e criadores negros e LGBTQIAPN+ no Brasil. “Queremos destacar a importância de festivais realizados por quem movimenta e produz cenas culturais, mesmo diante da escassez de investimentos e patrocínios para plataformas negras. O festival reflete nossos 10 anos de trajetória e nosso diálogo com narrativas afro-diaspóricas,” completa Artur.

Maurício Sacramento, CEO, fundador e diretor criativo da BATEKOO, destaca: “Essa comemoração foi pensada minuciosamente para replicar as experiências em que nossa comunidade se reúne para celebrar suas identidades. A BATEKOO tem feito isso há 10 anos em todo o país, e celebramos principalmente a rede que faz nosso universo possível. Continuamos firmes na luta, pois sabemos que do outro lado há uma comunidade que compartilha dos mesmos propósitos.”

O BATEKOO Festival 2024 reflete a diversidade e a riqueza das culturas negras e afro-brasileiras, com uma curadoria que abraça uma ampla gama de ritmos e expressões artísticas.

SERVIÇO

BATEKOO Festival 2024

Data: 23 de novembro de 2024

Horário: Das 18h às 6h

Local: Estádio do Canindé – Rua Comendador Nestor Pereira, 33 – Canindé, São Paulo – SP

Ingressos: À venda exclusivamente pela plataforma Shotgun

Para mais informações, acompanhe: https://www.instagram.com/batekoo/