BATEKOO leva Ocupação Adé Dudu para o Museu Afro Brasil

O Museu Afro Brasil Emanoel Araujo receberá, nos dias 28 e 29 de junho, a Ocupação Adé Dudu, uma importante ação educativa da BATEKOO, por meio da ESCOLA B. O evento celebra a cultura negra e LGBTQIAPN+, honrando memórias e lutas de comunidades historicamente marginalizadas.

A Ocupação tem como objetivo promover diálogos formativos, mediados por artistas de diversos campos culturais, focando nas memórias dessas comunidades. Para a ocasião, o evento homenageia o grupo baiano Adé Dudu, símbolo de resiliência e resistência negra e dissidente sexual, em um espaço significativo.

Os participantes poderão conferir uma programação que inclui exibição de filmes, oficinas e performances musicais. Começando na sexta-feira, dia 28 de junho, os interessados participarão de uma roda de conversa sobre produção artística afro-brasileira e dissidente sexual, com Maré de Matos e Thiago Costa. A ideia é discutir sobre a produção artística desses dois artistas e como as suas relações com a sexualidade atravessam confabulações, rasuras e inflexões no mundo.

Já no sábado, 29 de junho, as atividades incluem diálogos sobre ativações de memórias e pesquisas negras e LGBTQIAPN+ na produção brasileira. A aula será com a Entidade Maré e TRANsarau. Na sequência, troca de saberes com o Coletivo Bajubá e o Museu Afro Brasil. No mesmo dia, após o almoço, serão exibidos os filmes “Noite das Estrelas” e “Negrume”.

Uma oficina de discotecagem com Kiara Felippe, seguida por um DJ set da BATEKOO e uma apresentação de Ballroom fecharão o dia, entrelaçando todo o conteúdo e debate levantado ao longo da oficina.

“Compreendemos que realizar uma atividade educativa homenageando esse grupo da Bahia, que foi e é de muita resiliência e resistência negra em um espaço que foi fundado e dirigido por um baiano, o Emanuel Araujo, é de extrema importância e conecta-se com a BATEKOO que também teve seu nascedouro em território soteropolitano”, comenta Leonardo Moraes, diretor de ações educativas da BATEKOO.

A ESCOLA B, braço educativo da BATEKOO, maior plataforma pensando e propondo entretenimento, cultura e educação por e para comunidade negra e LGBTQIAPN+ do Brasil, desenvolve desde 2018 ações formativas digitais e presenciais. Assim, a Ocupação Adé Dudu é uma proposta para valorizar as memórias e ativar o patrimônio de saberes produzidos pelo grupo.

No campo educativo, amplifica sua missão de encadear arte, educação e cultura, tomando como base as dimensões éticas, estéticas e étnicas na dinamização da produção de conhecimento.

SERVIÇO

Ocupação Adé Dudu no Museu Afro Emanoel Araujo

Data: 28 e 29 de junho de 2024

Local: Oficina Cultural Oswald de Andrade (Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro – São Paulo) e Parque do Ibirapuera/Museu Afro (Av. Pedro Álvares Cabral – Portão 10)

Atividade gratuita

Sexta (28/06)

19h às 21h: diálogos sobre produção artística afro-brasileira e dissidente sexual, com Maré de Matos e Thiago Costa.

Sábado (29/06)

10h às 12h: diálogos sobre ativações de memórias e pesquisas negras e LGBTQIAPN+ na produção artística brasileira, com Entidade Maré e TRANsarau.

11h às 12h30: Coletivo Bajuba + Museu Afro

12h30 às 16h: almoço

15h às 16h: exibição de filmes (“Noite das Estrelas” e “Negrume”).

16h às 18h: Oficina de Discotecagem com Kiara Felippe + DJ Set BATEKOO + Ballroom.