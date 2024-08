BATEKOO Festival revela local da terceira edição e confirma a banda carioca Poeira Pura no lineup

A BATEKOO, maior plataforma pensando e propondo entretenimento, cultura e educação por e para comunidade negra e LGBTQIAPN+ do Brasil, celebra uma década de existência e anuncia o local da terceira edição do seu já conhecido festival. Com ingressos à venda, a BATEKOO promete 12 horas de intensa celebração, música e arte. A agenda acontecerá no dia 23 de novembro de 2024, das 18h às 6h, no Estádio do Canindé, em São Paulo.

Em um cenário onde muitos eventos enfrentam cancelamentos e adiamentos, a BATEKOO reafirma seu compromisso com a cena, especialmente fundamentada na cultura negra, periférica, urbana e LGBTQIAPN+. “Queremos destacar, sobretudo nesse momento, a importância de termos festivais realizados por aqueles que movimentam e produzem cenas culturais apesar da falta de investimentos e patrocínios – que são ainda mais escassos ao falarmos de plataformas negras. Em mais uma edição do nosso festival, seguiremos com uma curadoria embasada nos nossos 10 anos de trajetória em diálogo com diversas narrativas negras no Brasil e no mundo”, afirma Artur Santoro, agitador cultural e sócio da BATEKOO.

Neste ano, o tom da programação, que será protagonizada por artistas negros de diversas regiões do país, surge em homenagem à comunidade que transformou a plataforma em um verdadeiro e icônico movimento multicultural dedicado em agir como instrumento de transformação social, subvertendo as estruturas e encontrando novos caminhos dentro das produções brasileiras. O evento contará com três palcos, abrangendo sonoridades plurais e uma série de ciclos formativos. O objetivo, sempre, é promover a conexão entre as comunidades afro-diaspóricas.

Como primeira atração confirmada, a banda carioca Poeira Pura, que traz uma proposta disruptiva ao unir samba com elementos de rock, trap e música eletrônica. Liderada pelos sambistas Rogério Família e Mateus Professor, o grupo aposta em uma nova estética para o gênero, mantendo o samba como protagonista enquanto experimenta novas sonoridades e discursos.

Maurício Sacramento, CEO, fundador e diretor criativo da BATEKOO, destaca: “Essa comemoração foi pensada minuciosamente para replicar as experiências em que nossa comunidade se aglomera para celebrar suas identidades, coisa que a BATEKOO tem feito nos últimos 10 anos em todo o país e celebrar principalmente a rede que faz o nosso universo possível em todos esse tempo de marca. Se manter no corre sendo uma empresa liderada por pessoas negras é uma luta constante, mas seguimos firmes pois sabemos que do outro lado existe uma comunidade que, para além das experiências, compartilha dos mesmos propósitos”.

O BATEKOO Festival 2024 reflete a diversidade e a riqueza das culturas negras e afro-brasileiras, com uma curadoria que abraça a diversidade de ritmos e expressões de arte.

Os ingressos podem ser adquiridos exclusivamente pela plataforma Shotgun.

SERVIÇO

BATEKOO Festival 2024

Data: 23 de novembro de 2024

Horário: Das 18h às 6h

Local: Estádio do Canindé – Rua Comendador Nestor Pereira, 33 – Canindé, São Paulo – SP

Ingressos: À venda exclusivamente pela plataforma Shotgun

Para mais informações, acompanhe: https://www.instagram.com/batekoo/