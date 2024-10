Batalhão de Choque, Dope e Gaeco deflagram operação contra o crime organizado na Baixada Santista

As forças de segurança de São Paulo realizam nesta terça-feira (1º) uma operação conjunta que apura fraudes em procedimentos licitatórios. São cumpridos 26 mandados de busca e apreensão em cidades da Baixada Santista e na capital paulista.

A Operação Hereditas investiga indícios de irregularidades em contratos com a Câmara dos Vereadores e a Prefeitura de Guarujá. No decorrer do inquérito, foi descoberto um suposto favorecimento de agentes públicos com o recebimento de propinas para viabilizar fraudes.

Ainda segundo as investigações, uma das empresas beneficiadas pelas fraudes pertencia a uma liderança do Primeiro Comando da Capital (PCC), que foi assassinada em março deste ano e apontada como responsável por uma tentativa de criação de uma milícia na região em que atuava.

A operação está em andamento. Por enquanto, foram apreendidos diversos celulares, documentos, computadores, HDs e quantias em dinheiro, que serão analisados como parte das investigações.

Participam das buscas integrantes do Ministério Público, 76 policiais militares do Comando de Policiamento de Choque (Rota, COE e GATE) e 50 policiais civis da Delegacia Seccional de Praia Grande e do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope).