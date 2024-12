Batalhão da PM na zona norte de SP completa 19 anos e atende cerca de 1,1 mil ocorrências por mês

O 43° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), localizado na região da Água Fria, zona norte de São Paulo, completou 19 anos de existência nesta quinta-feira (12). Com cerca de 1,1 mil atendimentos de ocorrências por mês, a unidade é responsável pelo policiamento de rádiopatrulha, comunitário e tático nas imediações, além de desenvolver o Programa Vizinhança Solidária e o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd).

Durante a comemoração do aniversário, o tenente-coronel Ronaldo Cezar Venâncio, comandante do batalhão, se emocionou ao relembrar quando entrou na unidade em 1999. “É uma honra retornar como comandante da mesma região onde iniciei minha carreira. Essa data sempre será motivo de celebração por todos os nossos serviços prestados à população. Preservamos e restabelecemos a ordem pública, fazemos cumprir a lei e todo esse esforço se materializa em números quando vemos a queda nos índices criminais”, pontuou.

Com um efetivo composto por cerca de 400 policiais militares, estima-se que a população beneficiada chegue a 300 mil moradores dos bairros Tremembé, Jardim França, Vila Albertina, Palmas do Tremembé e Alto de Santana.

Ainda conforme o comandante, as equipes passam por treinamentos constantes para melhorar não só as técnicas de combate à criminalidade, mas também o atendimento com os cidadãos. Também há uma intensa campanha no local promovendo a conscientização da saúde física e psicossocial do efetivo. “São homens e mulheres alinhados aos objetivos estratégicos do comando da Polícia Militar, com dedicação total para defender a sociedade em cumprimento das leis e da Justiça”, disse.

O secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, elogiou o trabalho feito no 43° BPM/M e ressaltou que a unidade serve de exemplo para outras, principalmente na promoção da saúde emocional dos agentes. “A Polícia Militar contratou um projeto de telepsicologia que proporcionou maior facilidade aos policiais que querem ter um acompanhamento psicológico, fazendo isso de forma remota. Esse cuidado, ainda mais com o trabalho que temos, é de extrema relevância”.

“O trabalho que os senhores e as senhoras estão fazendo aqui tem resultado na menor taxa de homicídios da história, menor taxa de roubos da história que, para muitos, pode ser um feito simples, mas só quem está linha de frente no combate à criminalidade, sabe, de fato, como é”, completou.

O secretário ainda reforçou o compromisso em valorizar ainda mais as polícias, seja com reformas, reforço de efetivo, aumento salarial e programas como o Moradia Segura (https://www.ssp.sp.gov.br/noticia/58050), que oferece carta de crédito para os agentes comprarem o primeiro imóvel, e o decreto que autoriza a contratação de PMs da reserva para cargos administrativos, permitindo que os militares no trabalho interno sejam deslocados para o reforço nas ruas. (https://www.ssp.sp.gov.br/noticia/58319)