Batalha da Palavra celebra 10 anos em evento no Cine Theatro Carlos Gomes

No próximo domingo (10), o Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André, recebe evento que comemora o aniversário de 10 anos do Coletivo BDP (Batalha da Palavra). Com mais de 500 edições realizadas, a BDP é um ponto de encontro da cultura hip hop, levando ao público rima, dança e artes urbanas.

Fundada em agosto de 2014 como “Rinha da 013”, foi criada por quatro estudantes da Escola Estadual Américo Brasiliense com objetivo de fortalecer o movimento hip hop na cidade e somar com a cena cultural. Com o sucesso entre os jovens da região, em 12 de novembro de 2014 a organização muda seu nome para “Batalha da Palavra”, sugestão do público.

A proposta do coletivo é tornar o hip hop acessível a todos, celebrando a diversidade e a expressão artística em suas múltiplas formas – MCs, DJs, break e graffiti.

Ao longo dos anos, já foi promovida uma variedade de eventos que vão desde batalhas temáticas, slams de poesia e conversas com profissionais da área, até palestras com movimentos sociais e arrecadação de livros e brinquedos. A colaboração com entidades como Sesc, Fábrica de Cultura, além de várias escolas e espaços culturais, demonstra o compromisso do coletivo com a comunidade e a educação.

A Batalha da Palavra, que segue a tradição do hip hop, terá entrada solidária, com a doação de brinquedos, enlatados ou óleo. O evento contará com diversas performances e rimas. A comemoração acontecerá das 15h às 21h, no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, localizado na rua Rua Senador Fláquer, 110, no Centro.

Serviço:

Batalha da Palavra

Data: 10/11 (domingo)

Horário: 15h às 21h

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Fláquer, 110 – Centro

Entrada: solidária (brinquedos, enlatados ou óleo)