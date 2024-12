Batalha da Matrix lança selo independente chamado Direto da Matrix

A Batalha da Matrix, de São Bernardo do Campo, está lançando um selo totalmente independente de gravadora chamado Direto da Matrix (@diretodamatrix), um coletivo organizador repleto de artistas e produtores. “Vimos nisso a oportunidade de organizar nossos lançamentos de forma conjunta”, disse Lucas Fonseca do Vale, um dos fundadores da Batalha.

Lucas afirma que esse é um reflexo do quanto o RAP se tornou importante para o cenário musical nacional.

A princípio, a Direto da Matrix representará os MCs dovaLe, Henrique Zas, Raul Conrado, MGO, Rato MR-13, TR, Calado, e os produtores DJ Fino, Roccha e Calado Beats. O próximo lançamento do selo será em meados de dezembro, e eles pretendem fechar nove artistas no primeiro ano.

De acordo com Lucas, “essa música é uma música de fim de ano, mas que pode marcar um momento para sempre. Acreditamos que a adição dela às playlists editoriais do Spotify pode alavancar, e muito, este lançamento. É uma música para trazer alegria, para incluir na playlist e tocar nas festas com amigos e família”, diz. “É de extrema importância estar na prateleira de outras músicas que também trazem essa energia, pois a música ao ser sugerida pode ser favoritada, incluída à playlists pessoais, e isso consequentemente trará crescimento e mais visualizações. As playlists são uma ferramenta muito importante, dentro de todo o processo que é o lançamento de uma música. Elas ajudam a distribuir a arte para um público novo, que é essencial para artistas ainda desconhecidos, como nós”.

Recentemente a Batalha da Matrix completou 11 anos, em um evento que reuniu mais de 4 mil pessoas. A Batalha é considerada uma das mais tradicionais no estado de São Paulo, sendo que grandes nomes do Freestyle e da música Rap já passaram por lá. A história da BDM é um símbolo de resistência e conscientização política da ocupação de espaço público para fomentar a cultura do Grande ABC.

NOME DO ÁLBUM DE ESTREIA: “DEIXA NO GELO”

ARTISTAS: dovaLe, Raul Conrado

ISRC: BX2YG2400002

Single:

Os artistas envolvidos na faixa:



Raul Conrado, filho da Dona Lena e Seu Zé, e pai das meninas Lara e Liz, é um talentoso MC, beatmaker e produtor musical da Vila Ferreira, São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Desde 2011, Raul usa o Rap como uma forma de escapar de uma realidade sem muitas perspectivas, transformando a arte em sua religião e estilo de vida.

dovaLe, Influenciado pelo pai DJ, produtor cultural e jornalista, desde criança observou de perto o mundo artístico. Em 2011 aos 19 anos, decidiu iniciar sua carreira por curiosidade de gravar letras e poesias que escrevia desde adolescente. Na mesma idade, também iniciou sua carreira como professor de inglês. Na música, encontrou no Rap a sua identidade. Em 2013 fundou seu primeiro grupo, o MR 13, seguido da Batalha da Matrix, que viria a ser um dos maiores duelos de rima de São Paulo. No grupo, dovaLe atua como MC. Na Batalha, já atuou como apresentador, hoje em dia produtor geral e executivo.

Single:

O single “Deixa no Gelo” é a refrescância que pede o verão. Não é uma história romântica, pois a expressão-título da música se refere a “deixar para lá, deixar quieto”. Como amores de verão, chegam e passam por nossas vidas, nem sempre ficam, mas definitivamente deixam marcas.



Os artistas dovaLe e Raul Conrado contam a trajetória de uma noite onde o que se buscava era apenas “um caso, e só”, mas prevaleceu aquele gostinho de “quero mais”. Um single divertido e dançante para o verão de 2024.

Quem produziu a faixa:

Morgado Beats

Plano para lançamentos futuros:

Single “Mó Fya”, com TR, Raul Conrado e dovaLe – Direto da Matrix