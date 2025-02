Bastidor político Andreense coloca Bahia do Lava Rápido como candidato a deputado federal

Após conquistar 10.288 votos no último pleito municipal, o maior número de sufrágios angariados por um candidato ao cargo na história de Santo André, e seguir em seu segundo mandato, o vereador Bahia do Lava Rápido (PSDB) tem seu nome ventilado no bastidor político da cidade para ser candidato a deputado federal nas eleições de 2026.

Ainda que falte pouco mais de um ano, seu nome já é mencionado para concorrer ao cargo em Brasília, porém, Bahia disse que seu foco agora é o mandato e cuidar do município.

“A pauta deputado federal em Santo André é muito importante, sempre houve comentários da população. As pessoas fazem essa pergunta para mim, se pretendo disputar uma vaga como deputado federal, eu falo que é cedo ainda, minha pretensão é cuidar do mandato, cuidar dos compromissos que o mandato se comprometeu, estar ao lado da população todos os dias”, reforçou Bahia seu compromisso com sua legislatura.

Porém, Bahia menciona a votação expressiva que teve, afirmando que o pedido não parte dele, e sim da sociedade.

“Hoje ser o vereador mais votado da história da cidade e do ABC é claro que a população tem esse desejo, até porque, não é um desejo do vereador Bahia do Lava Rápido, é um desejo da população”, afirma o edil.

Mais prerrogativa em pautas de Segurança Pública

Para o político, defensor da pauta da Segurança Pública, a prerrogativa do deputado federal em cobrar políticas públicas voltadas para esta área existe, enquanto o vereador tem seus limites.

“Minha pauta na cidade é Segurança Pública, e o vereador se torna limitado, existe muito esforço da minha parte, sou um dos vereadores que vai para cima, cobrando, porque trabalho todos os dias nas comunidades e vejo quanto a Segurança Pública de Santo André precisa de uma atenção”, discorreu o parlamentar.

Bahia entende que como deputado federal pode lutar pela cidade e cobrar os órgãos “lá em cima a mexer nesse código penal, o Senado, os deputados federais, para que essas leis possam de verdade coibir os marginais quando cometem uma criminalidade. Acho que o deputado federal tem sim força para fazer essa cobrança, então não é um desejo próprio do Bahia do Lava Rápido, hoje vejo a população perguntando: qual o destino político?”, indaga ele, que responde:

Destino político de Bahia à população pertence

“Meu destino político, estou à disposição de 750 mil eleitores Andreense, que me deram a maior votação, e se for necessário disputar uma candidatura como deputado federal, como deixei claro é cedo, meu compromisso é cuidar do mandato, mas, se é um desejo da população, estarei sempre à disposição”, enfatizou o tucano.

Confiança no presidente tucano do diretório estadual de SP

Por fim, Bahia reiterou sua confiança no ex-prefeito Paulo Serra, presidente estadual da legenda em São Paulo.

“Tenho uma parceria muito boa com prefeito Paulo Serra, e vou estar dialogando com ele. E se eu tiver a oportunidade de crescimento, que a população me deu essa confiança, se eu tiver espaço no PSDB, não tenho interesse nenhum em sair, mas isso vai ser dentro do diálogo com presidente estadual do PSDB, que é o prefeito Paulo serra, na qual confio”, concluiu o vereador.