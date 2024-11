Basquete de Diadema vence playoff e avança à semifinal do Campeonato Paulista

Diadema está na semifinal do Campeonato Paulista Masculino da 1ª Divisão 2024, grupo de acesso. O time da cidade carimbou seu avanço na competição na última quarta, 30 de outubro, quando derrotou, no Ginásio Mané Garrincha, o Basquete Pinda por um placar elástico de 85 a 65, na última partida da melhor-de-três do playoff.

Dino Santos/PMD

Como cada equipe tinha uma vitória entre as três partidas, a mais recente vitória foi determinante para Diadema.

No começo da semana, dia 28 de outubro, a vitória foi de Diadema, que ganhou de Pinda por 80 a 78. Elton Inácio, com 26 pontos e sete rebotes, e Rod Gonçalves, que somou 20 pontos e 11 rebotes, foram os destaques da equipe diademense. O primeiro jogo foi perdido por Diadema por 80 a 55.