Basquete de Diadema disputa vaga na final do Paulista neste sábado

A equipe de basquete masculino adulto de Diadema encara neste sábado, 9 de novembro, às 19h, no Clube Mané Garrincha (Rua dos Cariris, 195 – Piraporinha), o time de Santos. Esse é o primeiro de três jogos que vão definir quem vai para a grande final do Campeonato Paulista da Primeira Divisão. A entrada é gratuita.

O segundo jogo, dia 13 de novembro, às 20:30h, será na casa do adversário, em Santos. Se houver uma vitória de cada lado, está prevista ainda uma terceira partida para o desempate dia 14 de novembro, também às 20h30.

Diadema conquistou o direito de disputar a semifinal, em outubro, depois de um duro playoff, também ao longo de três partidas, contra o Basquete Pinda.

Diadema perdeu o primeiro jogo por 80 a 55. Já no segundo, a equipe do ABCD paulista se recuperou e venceu Pinda por 80 a 78. Diadema carimbou seu passaporte para a semifinal dia 30 de outubro, quando derrotou, no mesmo Ginásio Mané Garrincha, Pinda por um placar elástico de 85 a 65.

As equipes de Tatuí e Cravinhos vão disputar a outra vaga para a grande final do Campeonato Paulista.