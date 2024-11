Basquete: Brasil assegura vaga na Americup 2025 ao vencer o Uruguai

Em uma atuação destacada no Ginásio Mangueirinho, em Belém, o Brasil carimbou seu passaporte para a Americup 2025, após superar a equipe uruguaia por 71 a 65 na noite de quinta-feira (21). Este triunfo nas eliminatórias da Copa América de Basquete Masculino foi impulsionado pela excelente performance do ala-pivô Bruno Caboclo, que anotou 21 pontos e capturou 11 rebotes.

A seleção brasileira contou ainda com a contribuição expressiva de Mãozinha, outro ala-pivô que somou 16 pontos e pegou 9 rebotes, consolidando a equipe como uma força dominante na partida. Com essa vitória, o Brasil mantém sua invencibilidade após os três primeiros confrontos nas eliminatórias.

O próximo desafio do time brasileiro será contra o Panamá, em confronto marcado para domingo (24), às 20h (horário de Brasília), novamente no Ginásio Mangueirinho. A expectativa é que a equipe mantenha o desempenho positivo e siga firme rumo à competição continental.

A Americup 2025 está programada para acontecer em agosto, na Nicarágua, onde as melhores seleções do continente se enfrentarão em busca do título.