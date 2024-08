Basquete 3X3 agita rodada do Festival Estudantil do Futuro de Ribeirão Pires nesta quarta (28)

Originário da cultura de rua dos Estados Unidos, o Basquete 3×3 foi uma das modalidades mais novas dos Jogos Olímpicos e, neste ano, fez sua estreia no Festival Estudantil do Futuro de Ribeirão Pires. Dez partidas com disputadas acirradas nas categorias femininas e masculinas aconteceram nesta quarta-feira (28) na Arena Esportiva do Jardim Luzo e contagiaram os estudantes das redes públicas e particular.

Mesmo com o clima de inverno, a rodada classificatória teve início às 8h30 e terminou às 16h. As escolas municipais Yoshihiko Narita; Sebastião Vayego de Carvalho; Engenheiro Carlos Rohm – Unidade I, e ainda o colégio Toth; o colégio Enau; o colégio Jean Piajet e o colégio Objetivo seguem na competição.

O Festival Estudantil do Futuro foi oficialmente aberto na última sexta-feira (23) e segue até o final de setembro com a participação de 32 escolas e mais de 7.000 estudantes. A ação contará com modalidades esportivas, culturais e educacionais e tem como um dos objetivos principais realizar a integração entre os estudantes das unidades escolares, além de disseminar, entre seus participantes, a cultura de paz.

Dentre as modalidades disputadas estão o futsal, o vôlei de praia, damas, pega fita, basquete 3×3 e até jogos eletrônicos, com Fifa e Just Dance. Na área cultural, estudantes poderão apresentar números de dança, videoarte e teatro por exemplo. Para o eixo do Meio Ambiente, haverá coleta de tampinhas pet.

Outras modalidades – Nesta quinta-feira (29), acontecerão disputadas entre as escolas nas modalidades pega-fita, queimada e futsal masculino e feminino. No total 18 colégios/turmas participarão das partidas que prometem agitar o Ginásio Esportivo Ozíris Grecco, localizado no Complexo Ayrton Senna, região central da Estância.