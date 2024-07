BASF é nova mantenedora da Federação das Empresas Juniores do Estado de São Paulo

Para apoiar o desenvolvimento do empreendedorismo desde o início da carreira de estudantes do ensino superior, a BASF se tornou uma das mantenedoras da Federação das Empresas Juniores do Estado de São Paulo (FEJESP). Em 2024, a BASF será apoiadora dos eventos que a Federação coordenará com a comunidade de alunos das universidades de São Paulo e que são membros das empresas juniores. A oportunidade também aproxima a empresa e seu programa de estágio de jovens talentos.

O primeiro evento da FEJESP com apoio da BASF ocorreu neste final de semana (13 de julho). O Encontro Paulista de Empresários Juniores (EPEJ), em Araraquara (SP), reuniu cerca de 900 estudantes. A diretora de RH da Divisão Agro da BASF na América Latina, Juliana Justi, e o analista de marketing Guilherme Aragoni, que já foi estagiário da BASF e líder de uma empresa junior em São Paulo, estiveram presentes falando sobre a importância da agricultura para o Brasil, abordando temas como futuro, carreira e desafios que inspiram os estudantes na liderança de suas empresas.

“Foi muito inspirador ver a garra desta nova força de trabalho que está chegando e refletir com todos sobre o legado que cada um quer construir. Este encontro é o momento de maior impacto e conexão do ano para os jovens empresários, e posso dizer que senti realmente a energia de todos”, afirma Juliana.