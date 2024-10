BASF e Espro oferecem curso de capacitação para jovens LGBTQIAPN+ e mulheres negras

Uma nova parceria entre a indústria química BASF e o Espro (Ensino Social Profissionalizante) – entidade sem fins lucrativos especializada na capacitação e inserção de novas gerações no mundo do trabalho – promove em São Bernardo do Campo (SP), a partir de 6 de novembro, curso gratuito de capacitação profissional para adolescentes e jovens mulheres negras e/ou pertencentes à comunidade LGBTQIAPN+. Inscrições podem ser feitas pela internet, por meio deste link.

O programa, intitulado Jovem Forte – Empregabilidade e Diversidade, vai oferecer 60 vagas afirmativas para jovens com idades entre 16 e 23 anos. Os encontros vão acontecer de segunda a sexta-feira, divididos em duas turmas (uma no período da manhã, das 8h às 12h; e outra à tarde, das 13h às 17h), com término previsto para o dia 13 de dezembro.

A trilha de conteúdos faz parte do projeto de Formação para o Mundo do Trabalho (FMT) do Espro. Serão 100 horas de treinamentos presenciais, abordando tanto habilidades técnicas (hard skills) quanto o desenvolvimento de competências socioemocionais (soft skills). Durante o curso, a ser realizado na unidade do Espro em São Bernardo do Campo, os participantes terão acesso a kit escolar, uniforme, mochila, auxílio-transporte, auxílio-lanche e cesta básica.

“Mais do que inserir jovens no mercado de trabalho, o propósito da iniciativa é capacitá-los para serem agentes de transformação, tanto em suas vidas quanto nas comunidades onde vivem”, compartilha Alessandro Saade, superintendente executivo do Espro. “Contar com parceiros como a BASF, que além de apoiar nossa causa, compreende a importância da inclusão e da diversidade no ambiente corporativo, torna a nossa missão mais leve”.

Após a conclusão do curso, os jovens poderão cadastrar seus currículos no banco de talentos do Espro, uma plataforma digital voltada para a candidatura a vagas em programas de Aprendizagem Profissional (Jovem Aprendiz), de Estágio e de vagas de entrada nas empresas parceiras da instituição.

A parceria é fruto do Edital BASF Conectar para Transformar, que anualmente seleciona instituições dedicadas a promover o desenvolvimento social e ambiental nas comunidades onde a empresa está presente. “Nos conectar com iniciativas como essa são fundamentais para fortalecer a inclusão social de forma sustentável. Quando capacitamos jovens da comunidade LGBTQIAPN+ e mulheres negras reafirmamos nosso compromisso com a diversidade e na criação de oportunidades que permitam esses talentos a ingressarem e se destacarem no mercado de trabalho”, comenta Julia Andrade, consultora de comunicação corporativa da BASF.

Nos últimos anos, a BASF e o Espro vêm realizando parcerias voltadas ao desenvolvimento e à inclusão produtiva qualificada de jovens na região do ABC Paulista. Exemplo é o projeto Empoderar, Prototipar e Inovar, uma formação para o mundo do trabalho realizado em 2021, para capacitar mulheres na área de programação (formação em Arduino, uma plataforma de código aberto usada para criar projetos eletrônicos), de forma a colaborar com a diminuição da desigualdade de gênero no setor de tecnologia.

Em 2024, o Espro prevê a capacitação de mais de 5 mil jovens em todo o Brasil por meio de turmas do projeto de Formação para o Mundo do Trabalho. Desde setembro de 2023 a área de Inteligência de Mercado do Espro realiza monitoramento de impactos do FMT, com autoavaliações dos jovens no início e ao final dos treinamentos. Em geral, os participantes percebem evoluções de até 20% em habilidades de autogestão e autoconhecimento, como o reconhecimento das aptidões profissionais, e de até 17% em competências técnicas digitais.

Serviço:

Curso de formação profissional gratuito jovens LGBTQIAPN+ e/ou mulheres negras.

Data: de 6/11 a 13/12.

Horário: manhã (das 8h às 12h) ou tarde (das 13h às 17h).

Local: Espro – São Bernardo do Campo (Rua Atlântica, 731 – Caminho do Mar – São Bernardo do Campo – SP).