Base da PM é atacada a tiros na periferia de Guarujá (SP)

O atentado foi praticado por dois homens, cada um em uma moto, que realizaram diversos disparos contra a estrutura e fugiram. Três tiros atingiram o imóvel, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública.

Ainda segundo a pasta, ninguém de se feriu. Uma foto que circula nas redes sociais mostra uma porta de vidro da base estilhaçada.

Equipes da Polícia Militar fazem buscas pelos atiradores. Paralelo a procura, os policiais apuram os motivos para o atentado.

Foi em Guarujá que o soldado da Rota Patrick Bastos Reis, 30, foi morto em julho do ano passado. Na sequência, uma ação para localizar os suspeitos pelo assassinato desencadeou a Operação Escudo, em que 28 pessoas foram mortas por PMs em 40 dias em cidades da Baixada Santista.

A morte de Reis ocorreu por volta das 22h30 de 27 de agosto. Reis e outros três PMs da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) estavam numa viatura, patrulhando o entorno do morro da Vila Júlia, em Guarujá, quando foram surpreendidos por vários tiros.

Um deles acertou o carro, atravessou a mão do soldado Fabiano Alfaya e atingiu a parte de trás do ombro esquerdo de Reis. A bala rasgou seu tórax por dentro, alojando-se no lado direito do corpo.

Três homens foram presos suspeitos de envolvimento no crime.