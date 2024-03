Base da GCM é entregue reformada no Jardim Zaíra

Os investimentos da Prefeitura de Mauá na área da segurança continuam sendo realizados.

No último sábado (02/03), a Base Comunitária do Jardim Zaíra foi entregue reformada, o que possibilitará mais condições de trabalho aos agentes e também contribuindo com as forças de segurança do Governo Estadual.

Para dar mais condições de atuação para a corporação, a atual gestão já entregou a nova sede da GCM, a reforma da base da ROTAM (Rondas Táticas com Apoio de Motocicletas). Além disso foram contratados 96 novos agentes, foram adquiridas novas viaturas e equipamentos.