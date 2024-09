Barueri recebe show tributo ao Tears for Fears com banda e orquestra

No próximo dia 29 de setembro (domingo), Barueri será palco do espetáculo “Tears for Fears – Symphonic Celebration Tribute”. O show, marcado para as 20 horas, no Teatro Praça das Artes (rua Min. Rafael de Barros Monteiro, 255, Jardim dos Camargos), promete emocionar os fãs da icônica banda britânica com uma combinação única de performance musical e arranjos sinfônicos. Os ingressos estão à venda pelo site Bilheto.

O espetáculo homenageia de forma fiel o dueto inglês que se consagrou como uma das maiores bandas do cenário pop e rock mundial. A semelhança impressionante das vozes de Tito Falaschi (interpretando Roland Orzabal) e Nando Garcia Torres (como Curt Smith) é um dos pontos altos do show, que conta com uma banda de apoio formada por músicos de alta qualidade e ganha o toque especial do acompanhamento de uma orquestra. “Os arranjos musicais do Tears for Fears já são naturalmente sofisticados e carregados de um alto nível de dificuldade para a sua execução, mas mesmo assim quisemos adicionar elementos orquestrais para que a sonoridade estivesse à altura de uma verdadeira homenagem aos mestres Roland Orzabal e Curt Smith”, destaca Tito Falaschi.

Sobre os músicos

Tito e Nando são músicos experientes, com trajetórias que começaram na infância e incluem projetos artísticos de grande expressão, como o prestigiado Pink Floyd Experience In Concert. Nando comenta sobre o desafio e a honra de viver o músico britânico no palco: “É um grande prazer e uma enorme honra ter a oportunidade de interpretar o genial Curt Smith que, assim como eu, é um autodidata musical.”

O repertório do show inclui grandes clássicos como “Everybody Wants to Rule the World”, “Shout”, “Advice for the Young at Heart”, “Head Over Heels” e “Sowing the Seeds of Love”. “Queremos muito que o público de Barueri e região também sinta toda essa energia vibrante para se divertir e mergulhar nas ondas dessa emoção, cantando conosco todos os grandes sucessos da banda”, convida Nando.

Serviço

Tears for Fears – Symphonic Celebration Tribute

Data: 29 de setembro de 2024 (domingo)

Horário: 20 horas

Local: Teatro Praça das Artes (rua Min. Rafael de Barros Monteiro, 255, Jardim dos Camargos, Barueri/SP),

Classificação: livre

Ingressos:

Plateia Vip 1º lote: R$ 180,00 (inteira) e R$ 90,00 (meia)

Plateia A 1º lote: R$ 150,00 (inteira) e R$ 75,00 (meia)

Plateia B 1º lote: R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia)

Mezanino 1º lote: R$ 90,00 (inteira) e R$ 45,00 (meia)

Vendas: https://bilheto.com.br/comprar/2482/tears-for-fears-symphonic-celebration (valor + taxa)

Realização: Live Co.