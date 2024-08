Barretos International Rodeo começa nesta quinta-feira (22)

Até o próximo domingo (25), a arena do Estádio de Rodeios do Parque do Peão receberá competidores nacionais e internacionais na disputa do título de campeão do 31º Barretos International Rodeo. A competição em montarias em touros começa nesta quinta-feira, dia 22, e reúne competidores brasileiros, além de quatro atletas americanos e um mexicano.

No total, trinta e quatro competidores participam das montarias em touros. Além desta modalidade, considerada a mais radical, o rodeio internacional contará com a participação de trinta atletas na modalidade de cavalo estilo cutiano, dez competidores no team penning, vinte atletas na prova dos três tambores (sendo dez no Amador e dez no Profissional), e dez atletas no Breakway – novidade na edição deste ano. A modalidade exclusiva de laço feminino será realizada dentro do rodeio internacional no sábado (24) e na grande final de domingo.

Em sua 31ª edição, o Barretos International Rodeo reunirá os melhores competidores brasileiros ranqueados da Confederação Nacional do Rodeio (CNAR), além de atletas de outros campeonatos nacionais: LNR, PBR Brazil, Ekip Rozeta e Circuito Rancho Primavera.

Com 25 anos, o competidor Lucas Paiva, de Guairaça/PR lidera o ranking da CNAR. No rodeio internacional de Barretos, o paranaense espera alcançar a fama no esporte e realizar o sonho de ser campeão no maior e mais prestigiado rodeio da América Latina.

Assyrio José Reinaldo, de Sertanópolis/PR e Anderson de Oliveira Santos – “Sucuri”, de Mundo Novo/MS, respectivamente segundo e terceiro do ranking da CNAR, são outros dois nomes de destaques na disputa pelo título internacional.

Neste ano, quatro competidores estrangeiros estarão em Barretos na disputa do rodeio. Finalista mundial, o americano Cody Nance vem em busca do título em território brasileiro. Além dele, Jaxton Mortensen e Elijat Monet, também dos Estados Unidos, estarão competindo no Parque do Peão. Álvaro Aguilar, campeão mexicano, é outro gringo a participar das disputas que acontecem de 22 a 25 de agosto.

“O Barretos International Rodeo reúne os melhores competidores do cenário nacional, juntamente com as principais boiadas do país. Com toda certeza, o público irá acompanhar grandes montarias nestes quatro dias de disputas”, afirmou o diretor de rodeios de Os Independentes, Marcos Abud Whoranth.