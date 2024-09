Barragens do RS estão em situação de emergência após dias de temporal

Duas barragens no município de Pelotas (RS) estão em situação de emergência, informou a Defesa Civil estadual na noite desta quarta-feira (25). O alerta é divulgado em meio aos temporais que atingem o estado desde a semana passada.

As barragens estão localizados no bairro Passo do Salso. A situação de emergência significa que há risco de ruptura iminente.

A Defesa Civil diz que já adotou as medidas necessárias para proteger os moradores da região. As pessoas que estavam em áreas de risco foram retiradas, e o órgão adotou medidas de contingência para direcionar o fluxo da água para outras regiões inabitadas.

Segundo o órgão estadual, a Secretaria do Meio Ambiente está em contato com os responsáveis pelas barragens para cumprimento da legislação sobre segurança.

TEMPORAL

Vinte e seis municípios do RS á declararam ter sofrido com algum dano devido às fortes chuvas que atingem o estado.

Chuvas vão se intensificar entre esta quarta e quinta-feira. Segundo a empresa de meteorologia MetSul, o Rio Grande do Sul deve enfrentar novos temporais severos, com alta probabilidade de danos e transtornos. A partir de quinta (26), a chuva deve atingir todas as regiões do estado, com “pancadas torrenciais e volumosas”, mas as mais afetadas serão na metade sul do estado, entre Pelotas e o Norte da Lagoa dos Patos, em Porto Alegre e região metropolitana, no sul do litoral norte, no centro e em parte do oeste e do noroeste do estado.

Ao menos 95 pessoas estão desabrigadas e 54 estão desalojadas. Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, os municípios mais atingidos são Cerrito, com 40 desabrigados; Pedro Osório, com 24 desabrigados e 20 desalojados, e Bagé, com 26 desalojados. Camaquã é a cidade que registrou maior quantidade de chuva até o momento, com 250 milímetros acumulados. O órgão afirma que está acompanhando a situação e auxiliando os municípios mais afetados.

Municípios registraram vendavais e granizo gigante. Cidades tiveram quedas de árvores, alagamentos e destelhamentos de casas. Vídeos postados nas redes sociais mostram grandes pedras de granizo, algumas com sete centímetros de diâmetro, caindo em cidades no interior.