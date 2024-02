Bares da Vila Madalena promovem festas especiais para o Carnaval

O mês de fevereiro promete muita diversão, samba no pé e alegria para quem ama o Carnaval! É que será possível estender os momentos de curtição para além dos tradicionais blocos de rua e dos desfiles das escolas de samba. Isso, porque os bares e baladas da Vila Madalena – um dos bairros mais alegres e boêmios da capital paulista – vão garantir que a animação não tenha hora para acabar!

No Boteco Todos os Santos – que é considerado o ‘boteco de TODOS’ e ‘a casa mais alegre da cidade’ – o Grito de Carnaval está garantido! A casa já se preparou para receber toda a galera antes, durante e depois dos Blocos de Carnaval, em um ambiente totalmente climatizado, com muito samba e pagode, ao vivo, até às 5h. Outros atrativos serão as marchinhas, as apresentações de passistas profissionais, além dos drinks e cervejas servidos estupidamente gelados e dos saborosos petiscos, ideais para recarregar as baterias para uma noite inteira de alegria. Entre os artistas confirmados para tornar o Grito de Carnaval ainda mais especial, estão nomes como o Grupo Tok de Mulher, DJ Claytoon Rocha, Flausino e Buiu SP.

Outro bar e balada da Vila mais famosa da cidade, que já está com tudo esquematizado é o Vila 567. Por lá, a ferveção será incontestável e inesquecível! Além do samba e do pagode, o sertanejo também fará parte da festa e vai embalar o 567 Folia, que acontece no sábado, a partir das 12h e vai até às 5h. A casa vai proporcionar muita curtição em todos os seus ambientes, incluindo o incrível rooftop, que oferece uma bela vista da Vila Madá. É só vestir a fantasia, adicionar os adereços e colar na casa, que estará toda climatizada, abastecida com drinks especiais e bebidas supergeladas, além de petiscos deliciosos para garantir que a festa não tenha fim e o corpo esteja preparado para encarar o som da bateria! Os artistas escalados para animar o 567 Folia são: Alemão, Elias Trindade, DJ Voltz, Jéssica Matos e Alisson Marques.

Para completar a gama de opções incríveis para fazer do Carnaval um evento infinito, a pedida é o LiLi – considerada a casa mais hypada da região – que organiza o Bloco LiLi Cantou! Com uma pegada para lá de descolada, a casa promove uma festa que promete muitas horas adicionais ao rolê. No LiLi, o Carnaval não tem fim e vai até o raiar do dia, regado a muita cerveja gelada, com drinks autorais incríveis e diversas bebidas especiais. O samba, o pagode e o funk já estão confirmados e as setlists dos DJs prometem fazer a galera descer até o chão! Para isso, estão confirmados nomes como Batukada 100 Massagem, DJ Eds, Pagode do Felps, Sâmia Cavalcante (Popnejo), DJ Naat e DJ Henrique de Ferraz, que vão entregar muita diversão e irreverência e fazer o LiLi cantar.

As três casas contarão com apresentações especiais de belíssimas passistas, que prometem levar toda a magia do samba para a noite dos paulistanos que escolherem a Vila Madalena como destino. O Boteco Todos os Santos, o Vila 567 e o LiLi estarão com seus ambientes climatizados, para garantir o bem-estar dos frequentadores, terão banheiros higienizados disponíveis para os foliões que forem estender o Carnaval nas casas, e vão oferecer atendimento personalizado a cada um dos presentes, que só vão precisar se preocupar em curtir até o amanhecer.

Serviço:

Carnaval 2024

Dia 10 de Fevereiro

Boteco Todos os Santos – Grito de Carnaval

Endereço: Rua Aspicuelta, 585 – Vila Madalena

Horário: sábado, das 12h às 5h

Instagram: www.instagram.com/botecotos

Vila 567 – 567 Folia

Endereço: Rua Aspicuelta, 567 – Vila Madalena

Horário: sábado, das 12h às 5h

Instagram: www.instagram.com/vila567bar

Lili – Bloco LiLi Cantou

Endereço: Rua Aspicuelta, 436 – Vila Madalena

Horário: sábado, das 13h às 6h

Instagram: www.instagram.com/lili_vilamadalena