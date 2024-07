Bardella será novo líder de bloco da ultradireita no Parlamento Europeu

O líder do partido francês Reunião Nacional (RN), Jordan Bardella, 28, presidirá o Patriotas pela Europa, novo bloco de ultradireita no Parlamento Europeu que tem Marine Le Pen e o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (8), um dia após a coalizão de esquerda surpreender nos resultados das eleições legislativas se tornar o maior bloco parlamentar da França

Após ser cotado como premiê francês, Bardella – o primeiro político não pertencente à família Le Pen a comandar a RN – estará à frente de uma bancada influente, que pode se tornar a terceira maior no Legislativo da União Europeia, tomando o lugar do bloco Renovar Europa, de centristas e liberais.

O Patriotas pela Europa foi fundado por Orbán em uma tentativa de superar a divisão entre dois grupos ultradireitistas do Parlamento: o Conservadores e Reformistas, e o Identidade e Democracia. Com a adesão dos 30 eurodeputados da RN, o novo bloco nasce com mais de 80 cadeiras.

O Partido Popular Europeu (PPE, de centro-direita) continua à frente da maior bancada do Legislativo da UE, seguido pelo Socialistas e Democratas (S&D, de centro-esquerda).