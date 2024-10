Barcos e tripulações agitam o Iate Clube de Santos à véspera da largada da 74ª Regata Santos-Rio

Chegou o dia mais esperado do ano para os cerca de 200 velejadores de 30 tripulações que irão enfrentar os desafios de 200 milhas náuticas (360 km) no Atlântico Sul a partir do meio-dia desta sexta-feira (25/10). A quinta-feira, véspera da largada, foi de intensa movimentação nos pieres do Iate Clube de Santos (ICS) para as equipes de São Paulo, Santos, Guarujá, Ilhabela, Ubatuba, Angra dos Reis, Niterói e Rio de Janeiro.

O diretor da Comissão de Regatas (CR), Cuca Sodré, considera a previsão de vento terral em torno de 15 nós (quase 30 km/h) no momento da largada e ao longo da sexta-feira e no sábado, a direção deve rondar para sudoeste e diminuir de intensidade. A regata local (in port race), após a largada, terá uma ou duas pernas entre boias, dependendo das condições do vento. Em 2023, ano de estreia da regata na Baía de Santos, a vitória foi do Crioula, que venceu também a Santos-Rio e ainda foi o Fita Azul da regata (primeiro barco a cruzar a linha de chegada).

Neste ano, entre os estreantes, está o Sossegado, um Delta 41 de Ilhabela, do comandante Marco Hidalgo, que até há quatro anos corria na Classe HPE 25 com o competitivo Conquest. “Corremos Alcatrazes na Semana de Vela e vamos correr também a Regata Volta à Ilha. Apesar da calmaria, concluímos Alcatrazes porque levamos cinco pizzas, foi nosso combustível. Precavidos, reforçamos o estoque para a Santos-Rio”, diverte-se Hidalgo.

“Em 2023, corremos o Circuito Rio, mas não disputamos a Santos-Rio. Ficamos em quinto lugar na BRA-RGS A. Se tivéssemos corrido a Santos-Rio seríamos o terceiro colocado. Por três anos seguidos, vencemos o Circuito Ilha de Santa Catarina, o que nos motivou a correr a Santos-Rio, regata de maior peso no Circuito Rio e que não pode ser descartada”, considera o comandante do Sossegado.

Hidalgo destaca a filosofia da tripulação formada por parceiros. “Nossa equipe é uma turma de amigos, não tem profissionais. O primeiro objetivo é a segurança, o segundo, a diversão, e o terceiro, o resultado. Nosso barco tem sido competitivo. Se der, uma medalhinha será bem-vinda, mas o importante é mantermos o bom ânimo a bordo”, O bem humorado comandante, completará 60 anos em 31 de outubro, primeiro dia do Circuito Rio. Comemorações já estão previstas para o Iate Clube do Rio de Janeiro (ICRJ), aos pés do Pão de Açúcar.

Show no mar, na terra e no ar – A largada oferecerá ao público da Baixada Santista a cerimônia que já se tornou tradição nos últimos anos, com o Deck do Pescador, na Ponta da Praia, reservado a partir das 10h para quem desejar acompanhar o Desfile dos Barcos. A Autoridade Portuária suspenderá o tráfego de navios mercantes antes da largada. A Marinha do Brasil participará com seus navios, com a Banda de Fuzileiros Navais e fará a escolta dos barcos até o Rio de Janeiro, enquanto a Força Aérea Brasileira apresentará o show da Esquadrilha da Fumaça.

Inscrições para a Santos-Rio – Podem ser feitas nas classes ORC, BRA-RGS,RGS Cruiser, RGS Clássicos e Mini 6.5 pelos e-mails: [email protected] e [email protected] até às 10h30 de 25/10. A Santos-Rio, organizada pela parceria entre o Iate Clube de Santos (ICS) e o Iate Clube do Rio de Janeiro (ICRJ), tem os apoios da CBVela e da ABVO – Associação Brasileira de Veleiros de Oceano.

Iate Clube de Santos – Há 77 anos, final da década de 1940, surgia o Guarujá Yacht Club, criado na noite chuvosa de 04 de junho em uma reunião de amigos apaixonados pelo mar, que necessitavam de águas tranquilas para ancorarem suas embarcações com segurança. Na década de 1960, a diretoria decidiu alterar o nome da instituição para Iate Clube de Santos com o objetivo de tornar o clube mais conhecido, afinal, Santos era uma cidade conhecida internacionalmente e de grande relevância graças ao maior porto da América Latina.

Com o passar dos anos, o clube foi crescendo em número de associados e em patrimônio. Assim, sua primeira casa, a sede Guarujá, foi construída com madeira de contêineres usados no mercado automobilístico. Hoje, 77 anos depois, possui uma das melhores infraestruturas de lazer e serviços náuticos do litoral paulista, distribuídos em uma área de 105 mil metros quadrados.