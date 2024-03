Barcelona vence Atlético de Madrid por 3 a 0 e assume a vice-liderança do Espanhol

O Barcelona venceu o Atlético de Madrid por 3 a 0 neste domingo e assumiu a vice-liderança do Campeonato Espanhol. Foi a primeira derrota do time de Madri no Estádio Metropolitano no torneio. Até então, o time tinha 13 vitórias em 14 jogos em seu estádio. Os gols do Barcelona foram marcados por João Félix, Lewandowski e Fermin Lopez.

As duas equipes estavam embaladas pela classificação às quartas de final da Liga dos Campeões durante a semana. O Atlético de Madrid precisava manter seu retrospecto como mandante para voltar à zona de classificação para o principal torneio interclubes do mundo. Com os resultados da rodada, o time caiu para a quinta posição, com 55 pontos, e o Barcelona assumiu a segunda colocação, com 64, contra 62 do Girona. O Real Madrid lidera com 72.

O Barcelona chegou ao seu décimo jogo sem derrota e ao quarto jogo seguido sem sofrer gol no Espanhol. O time do técnico Xavi começou a construir sua 19ª vitória no campeonato aos 38 minutos do primeiro tempo.

Lewandowski recebeu ótimo passe de Gundogan em profundidade dentro da área. Ele conseguiu cruzamento para o centro e encontrou João Félix. O meia português, que tem contrato com o time de Madri e está emprestado ao Barcelona, foi bastante vaiado quando tocava na bola e ao ser substituído no segundo tempo. O empréstimo de João Felix termina nesta temporada e a situação financeira do Barcelona é complicada para prolongar a negociação.

O Barcelona ampliou o placar no início do segundo tempo. Aos 2 minutos, o time pressionou a saída de bola do time da casa. A bola sobrou para o brasileiro Raphinha que rapidamente acionou Lewandowski no centro da área. O atacante polonês marcou o segundo gol do Barcelona no jogo e seu 13º no campeonato. O polonês também participou do terceiro gol. Foi dele o cruzamento pelo alto para Fermin Lopez completar de cabeça.

O atacante brasileiro Vitor Roque entrou no final do jogo no lugar de João Félix. Ele sofreu uma falta nos acréscimos quando partia para a área, o que provocou a expulsão de Molina.