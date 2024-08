Barcelona vai mal, leva ‘gol fantasma’ e perde Troféu Joan Gamper para o Monaco

O Monaco venceu o Barcelona por 3 a 0 nesta segunda-feira (12), no Estádio Olímpico Lluís Companys, e conquistou torneio amistoso Troféu Joan Gamper.

Lamine Camara, Embolo e Mawissa marcaram para o Monaco, aos 5, 11 e 40 minutos do segundo tempo. O primeiro lance foi um ‘gol fantasma’: a transmissão oficial da partida não exibiu ao vivo. O Barcelona tinha o controle da bola no campo de defesa e, em questão de segundos, perdeu a posse e levou bola na rede.

Esta é a primeira vez em 12 anos que o Barcelona perde o torneio festivo organizado pelo próprio clube. O Barça conquistou as onze edições entre 2013 e 2023, incluindo vitórias sobre os brasileiros Santos (2013) e Chapecoense (2017).

A estreia oficial da temporada do Barcelona será no próximo sábado (17), contra o Valencia, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol. Já o Monaco receberá o Saint-Étienne, na mesma data, pela rodada de abertura da Ligue 1.

O JOGO

Reforço apresentado. Além da disputa do tradicional troféu, a partida marcou a oportunidade de mostrar uma contratação de peso à torcida: Dani Olmo, camisa 10 da Espanha campeã da Euro. O ex-RB Leipzig fez discurso, mas não foi relacionado, assim como os lesionados Gavi, Pedri, De Jong e Ansu Fati, e os campeões olímpicos Cubarsí e Eric García.

Vitor Roque assistiu da arquibancada. O atacante é o outro nome na lista de ausências do Barcelona para o confronto. O brasileiro deixou treino no último sábado (10) com febre, e por isso foi preservado. O ex-Athletico tem futuro incerto no Barça e, segundo o jornal Marca, o clube tomou a decisão de negociá-lo nesta janela.

Nada de gol no primeiro tempo. O jogo foi competitivo, com o Barcelona criando suas melhores oportunidades quando conseguia verticalizar as jogadas rapidamente. O Monaco sofreu marcando em linha alta, mas cedeu poucas chances e teve chegadas de perigo.

Barcelona desligado e Monaco eficiente. A linha de defesa e os volantes da equipe catalã voltaram do vestiário ‘sonolentos’, cometendo erros com e sem a bola. Já o adversário mostrou que valorizava a partida. O Monaco fez dois gols em 11 minutos de segundo tempo, com Camara e Embolo, aproveitando-se de falha de Bernal e de uma pane coletiva na marcação.

Substituições melhoraram o Barcelona, mas de nada serviram. O time da casa aumentou o ritmo após sua segunda leva de substituições, aos 20′ da etapa final. Entraram Lamine Yamal, Ferran Torres (no lugar de Gündogan, que sentiu após apenas 20 minutos em campo), Hector Fort e Gerard Martín. Yamal foi o principal destaque positivo do grupo, porém não conseguiu mudar a situação do Barça no jogo. O Monaco se segurou, fez mais um em contra-ataque e conquistou o troféu em grande estilo.

LANCES IMPORTANTES

Gol perdido. Destaque da pré-temporada do Barça até agora, Pau Víctor falhou no primeiro minuto de jogo. Lewandowski achou Raphinha com espaço, o brasileiro arrancou pela esquerda e cruzou para a área. Livre de marcação, o atacante de 22 anos isolou por cima do gol.

Susto. Aos 15′, Lewandowski decidiu arriscar de longe e chutou no meio do gol, sem dificuldades para o goleiro Köhn. O atacante sentiu o punho na queda e houve receio momentâneo em relação a uma lesão mais grave. Porém, o atacante levantou e seguiu jogando normalmente.

Visitantes tentando estragar a festa. O Monaco teve boa chance de abrir o placar aos 36′. Embolo entrou na área livre e Ter Stegen saiu para abafar. O chute foi fraco, e Christensen conseguiu afastar a bola que ia em direção ao gol.

Gol anulado. Aos 37′, Pablo Torre achou ótimo passe entre as linhas de marcação do Monaco, deixou Raphinha cara a cara com o goleiro, e o brasileiro rolou para as redes. Entretanto, o atacante estava ligeiramente impedido, inclinado com o corpo à frente do penúltimo defensor.

0x1, Camara aos 5′ do 2ºT. Gol que nem a transmissão oficial da partida registrou ao vivo porque a situação era totalmente controlada. Iñigo Martínez saiu jogando de dentro da área e tocou para Bernal, que vacilou e foi desarmado por Camara. O volante do Monaco saiu cara a cara com Ter Stegen e marcou.

0x2, Embolo aos 11′ do 2ºT. Minamino carregou com liberdade pelo meio-campo e tocou para o centroavante suíço, em condição duvidosa — não há VAR no Troféu Joan Gamper. A bandeirinha não marcou impedimento, e Embolo cavou por cima de Ter Stegen.

Impacto imediato. Lamine Yamal entrou no jogo aos 23′, e dois minutos depois quase deu uma assistência. O jovem espanhol achou ótimo passe para Pau Víctor, que tentou cavar na saída de Köhn. A bola passou a centímetros da trave.

0x3, Mawissa aos 40′ do 2ºT. Para acabar com qualquer chance de remontada. O Monaco armou contra-ataque contra um Barcelona já desorganizado, e que afastou mal cruzamento. Mawissa dominou com liberdade e bateu de chapa, tirando do goleiro Iñaki Peña.