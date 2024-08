Barça bate Real de Endrick e Vini Jr. em jogo atrasado por raios nos EUA

O Barcelona venceu o Real Madrid por 2 a 1 em duelo amistoso de pré-temporada realizado em Nova Jersey, no MetLife Stadium. Pau Víctor marcou duas vezes para o time catalão, e Nico Paz diminuiu.

A partida ficou interrompida por mais de uma hora por mau tempo. O jogo foi reiniciado às 21h30 (de Brasília), 90 minutos depois do apito inicial.

Endrick foi novamente escalado como titular. Éder Militão começou jogando, Vini Jr. entrou ao longo da partida e Rodrygo ficou no banco. Raphinha e Vitor Roque entraram pelo Barça.

É o segundo jogo das equipes na pré-temporada. O Real Madrid perdeu para o Milan por 1 a 0, e o Barcelona venceu o Manchester City nos pênaltis após empate por 2 a 2.

CLÁSSICO INTERROMPIDO

As equipes mal esquentaram e tiveram que deixar o gramado por condições climáticas. Com cerca de 11 minutos jogados, uma forte chuva com raios forçou a arbitragem a parar o duelo. Os jogadores voltaram para o vestiário e os torcedores deixaram as arquibancadas.

Protocolo oficial: a medida de segurança estabelece que, para que o jogo seja retomado, não pode haver ocorrência de raios em uma distância de oito milhas do estádio durante um intervalo de 30 minutos. Caso um novo raio caia neste intervalo, a contagem de 30 minutos é reiniciada. O jogo foi retomado após 1h15min de paralisação com a torcida novamente no estádio.

O JOGO

O Barcelona tinha mais posse antes da interrupção, mas nenhuma equipe teve tempo de criar perigo. No reinício, foi o Real que apareceu melhor. Arda Güler chegou a fazer um gol impedido e Endrick mostrou habilidade ao dar uma caneta em Iñigo Martínez, sofrendo a falta na sequência.

Endrick não jogou fixo na área, como fez na maior parte da atuação contra o Milan, e mostrou mais mobilidade pelo campo. A melhor chance do Real no primeiro tempo, no entanto, veio do bom posicionamento do camisa 16 como centroavante. Modric achou belo passe para Endrick, que chutou rasteiro de canhota na entrada da área. A bola saiu muito perto à esquerda do gol.

O Barça aguentou a pressão e abriu o placar com sua nova aposta. Pau Víctor fez de cabeça após Lewandowski desviar cruzamento na frente do goleiro Courtois. No segundo tempo, ele mostrou novamente que pode ser titular da equipe na temporada. O atacante de 22 anos esperou o cruzamento de Valle e só precisou empurrar para dentro do gol, deixando o Barcelona na frente por 2 a 0. Minutos depois, o espanhol deu lugar a Raphinha.

Com Endrick ainda em campo, Vinicius Jr. entrou aos 12 do segundo tempo. Atuando juntos pela primeira vez com a camisa do Real Madrid, os brasileiros dividiram o campo por cerca de 10 minutos e ficaram perto de uma jogada com gol. Após cruzamento, Endrick escorou de cabeça e Vini Jr. chegou para a sobra, mas a bola parou em Ter Stegen.

O Real melhorou com a entrada de Vini Jr. Em jogada de escanteio cobrado por Güler, Nico Paz apareceu sozinho para finalizar com força de cabeça já na reta final.