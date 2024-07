Barbora Krejcikova vence em Wimbledon e conquista seu segundo Grand Slam

A tenista tcheca Barbora Krejcikova, 28, venceu a final feminina de simples em Wimbledon neste sábado (13) e conquistou seu segundo título de Grand Slam. Ela enfrentou a italiana Jasmine Paolini, 28, e se tornou campeã por 2 sets a 1, com parciais de 6-2, 2-6 e 6-4.

As atletas já tinham se encarado em 2018, pela primeira rodada do qualifying do Australian Open, também com vitória da tenista da Tchéquia, por 6-2 e 6-1.

Em 2021, Krejcikova venceu o torneio de Roland Garros e chegou ao posto de número dois do ranking da WTA de simples. Já nas duplas, a tenista venceu em Wimbledon em 2018, quando atingiu o posto de número um do mundo, e 2022, ao lado da compatriota Katerina Siniakova.

Ela é a sétima tenista do seu país a alcançar uma final em Wimbledon e garantiu vitória para seu país na final feminina pelo segundo ano seguido, já que Marketa Vondrousova foi campeã em 2023.

Krejcikova e Paolini garantiram vaga na final nesta quinta-feira (11), após vencerem as semifinais na Quadra Central do All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Paolini ganhou de virada da croata Donna Vekic por 2 sets a 1. A partida durou 2 horas e 51 minutos e se tornou a mais longa semifinal feminina de simples de Wimbledon.

Essa foi a segunda final seguida de Grand Slam disputada pela italiana – em Roland Garros, ela perdeu para a polonesa Iga Swiatek. Até esse ano, ela nunca tinha passado da segunda rodada em um torneio desse porte, nem vencido uma partida na grama, e a Itália nunca havia tido uma representante feminina em uma final em Wimbledon.

No segundo duelo de quinta, Krejcikova venceu Elena Rybakina por 2 sets a 1, em uma partida de 2 horas e sete minutos.