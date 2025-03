Bárbara Evans alerta sobre perigo após filho ser picado por escorpião em casa

A influenciadora digital Bárbara Evans compartilhou um momento de preocupação em suas redes sociais, após seu filho, que completou um ano recentemente, ser picado por um escorpião no último final de semana. O incidente ocorreu enquanto a criança brincava em casa, e a mãe se deparou com o aracnídeo preso à mão do menino.

Divulgação/Ministério da Saúde

O pequeno foi rapidamente transportado por uma ambulância até um hospital, onde recebeu cuidados médicos por aproximadamente seis horas. Segundo relato de Bárbara, apesar da picada, o veneno do escorpião não conseguiu entrar na corrente sanguínea da criança, evitando assim complicações mais sérias. Após a situação de risco, a influenciadora assegurou aos seus seguidores que o filho estava recuperado e já em casa.

Em casos como esse, o Ministério da Saúde orienta sobre os primeiros-socorros a serem realizados. É fundamental limpar a área afetada com água e sabão, aplicar uma compressa morna para amenizar a dor e levar a vítima imediatamente a um serviço médico especializado.

Além disso, ao se deparar com um escorpião, o Instituto Butantan recomenda algumas ações preventivas para evitar acidentes. O primeiro passo é manter a calma e não tentar capturar o animal sem proteção adequada.

Os riscos associados às picadas de escorpião são significativos. Segundo dados do Ministério da Saúde, a dor é geralmente imediata e pode ser acompanhada por sintomas como formigamento, vermelhidão e sudorese na área afetada. As crianças são especialmente suscetíveis aos efeitos do veneno, podendo desenvolver reações mais graves, como tremores e aumento da pressão arterial.

As autoridades destacam que todos os escorpiões possuem veneno, e a gravidade da picada pode variar conforme a espécie e a quantidade de veneno injetado. O soro antiescorpiônico é disponibilizado apenas em hospitais que fazem parte da rede do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo essencial buscar atendimento médico em situações severas.