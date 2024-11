Bárbara e Carol encerram parceria com ouro no Circuito Mundial de Vôlei de Praia

No último domingo (10), a dupla brasileira Bárbara Seixas e Carol Solberg sagrou-se campeã da etapa Elite 16 do Circuito Mundial de vôlei de praia, em evento realizado na icônica Praia de Copacabana, localizada na zona sul do Rio de Janeiro. Este triunfo marcou o encerramento da parceria entre as atletas, que previamente haviam comunicado a decisão de seguir caminhos separados.

O confronto decisivo pela medalha de ouro foi contra as norte-americanas Terese Cannon e Megan Kraft. Demonstrando superioridade em quadra, Bárbara e Carol garantiram a vitória por 2 sets a 0, com parciais de 21/17 e 21/18.

Ao longo dos últimos três anos, Bárbara Seixas e Carol Solberg representaram o Brasil em diversas competições internacionais, incluindo os Jogos Olímpicos de Paris, onde avançaram até as oitavas de final. Desde a formação da parceria em 2020, as atletas acumularam uma série de êxitos significativos. Entre suas conquistas destacam-se o título do Circuito Brasileiro em 2021, a medalha de prata na etapa Elite 16 realizada em João Pessoa no ano de 2023, além das vitórias na etapa de Doha e o bronze conquistado em Tepic no Circuito Mundial.

No mesmo dia da competição carioca, outra dupla brasileira subiu ao pódio. Thâmela e Vic conquistaram a medalha de bronze ao derrotarem as alemãs Ittlinger e Van De Velde por 2 sets a 0, com parciais de 21/19 e 21/16.