Bar em Santos inova com ‘Drink Falso’ para auxiliar mulheres em situação de risco

Um bar localizado em Santos, no litoral paulista, implementou uma iniciativa inovadora para garantir a segurança de mulheres em situações de vulnerabilidade durante encontros. O estabelecimento, denominado ‘Meu Lugar’, introduziu o conceito de um “drink falso”, que permite que as clientes solicitem ajuda discretamente.

Um aviso estratégico afixado na porta do banheiro feminino informa que o pedido dessa bebida específica serve como um sinal para a equipe do bar, alertando-os sobre possíveis riscos enfrentados pelas frequentadoras. O cartaz destaca: “Está em um encontro que não vai bem? A pessoa com quem você saiu não é quem diz ser? Não está se sentindo segura ou está desconfortável? Estamos aqui para te ajudar, basta pedir para qualquer um dos nossos garçons o drink [preservado]. Cuidaremos para que você consiga ir embora em segurança sem que o seu acompanhante interfira”.

Os empresários Rogelio Alves Filho, Gabriel Costa e Guilherme Villani são os responsáveis pela gestão do bar, que está situado no bairro Estuário. Rogelio revelou que a ideia do “drink falso” surgiu há cerca de dois anos, após a observação de um aumento nos casos de violência contra mulheres. Ele também mencionou que a equipe levou em conta relatos e estatísticas sobre mulheres enganadas por suspeitos em aplicativos de relacionamento.

O empresário enfatizou a importância da prevenção e disse: “Como chegar no encontro e não ser quem parecia”. Para manter a eficácia da abordagem, o nome do drink é alterado anualmente, garantindo que a informação permaneça discreta e protegida. Embora nunca tenha ocorrido um pedido desse drink até o momento, Rogelio afirmou que a equipe está sempre preparada para qualquer eventualidade.

Os funcionários do bar recebem treinamento específico para seguir um protocolo em caso de necessidade. Caso uma mulher faça uso do código, ela será encaminhada para um local seguro dentro do estabelecimento, e se necessário, os serviços de emergência serão acionados. “A pessoa é levada em segurança para outro ambiente e, se necessário, acionamos o 190”, concluiu Rogelio.

Essa iniciativa representa um passo significativo na criação de ambientes mais seguros para mulheres, contribuindo para a conscientização sobre questões de segurança em encontros sociais.