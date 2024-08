Bar do Bolinho, tradição, segredo e sucesso há 55 anos

Independentemente de ser uma marca tradicional, o Bar do Bolinho, de São Bernardo do Campo, tem no segredo do seu sucesso, além da própria receita mantida em segredo, a veia empreendedora dos seus proprietários que dão continuidade ao negócio. Desde 1994 nas mãos da família Hidaka, o estabelecimento passou por transformações, ampliou o mix de produtos, mudou o lay out da loja, inaugurou novos pontos, entre outras estratégias, que mantêm o famoso bolinho de carne, um dos mais conhecidos em toda a Região.

Para o Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC), os comércios antigos geram empregos, contribuem com o desenvolvimento econômico e refletem a personalidade e cultura da comunidade. “Por isso, incentivamos o consumo do comércio local e desejamos que o Bar do Bolinho mantenha a tradição e o seu sucesso por muitas gerações”, disse o presidente do Sehal, Beto Moreira.

História – O quitute que dá nome à casa nasceu na Rua Brasílio Machado 26, Centro de São Bernardo, em 1968, que tinha descendentes orientais como proprietários. Em 1994 foi adquirido pelo casal Luiz e Nair Hidaka e é comandado pela família até os dias de hoje. Neste local, o bar ficou até 2004.

“Ficamos sabendo à época da venda do bar, que era apenas uma portinha, e decidimos comprar porque já estávamos no ramo da gastronomia.”, disse a filha do casal, Luciana Hidaka que, junto com o irmão Ricardo toca o negócio.

Segundo ela, a receita original do famoso bolinho é a mesma desde o início e mantida em segredo a sete chaves. A mãe, a dona Nair, ainda fica à frente da cozinha e comanda a função, aos 78 anos, com maestria.

A fórmula do sucesso de um estabelecimento de 55 anos, há 30 anos sob a mesma gestão, foi não ter parado no tempo, segundo Luciana. “Inauguramos outros pontos com uma identidade visual, criamos novos pratos e sobremesas”, acrescentou. Hoje são três casas, sendo duas em São Bernardo, na Rua General Osório, 43 (próximo ao endereço original); no São Bernardo Plaza Shopping e no Bairro Jardim, em Santo André.

Clientes fiéis – Para além da visão empreendedora há ainda fatores determinantes que mantêm a casa conhecida. “A fidelidade. Há um carinho dos nossos clientes pelos produtos e até uma ligação nostálgica. Muitas pessoas que saíram da cidade, moram em outro local, e quando vêm pra cá vem nos visitar e matar a saudade do bolinho”, disse Luciana.

Com tanta fama, o local ainda é considerado ponto turístico. “Somos sempre lembrados quando o assunto é gastronomia. Já fomos entrevistados para reportagens de televisão em nível nacional”, conta.

A concorrência? A família nem se abala! “Muitos tentaram copiar dando o nome de bolinho do japonês. O nosso diferencial, além do sabor incomparável, é entregar o que o mercado exige, o que os consumidores procuram e, principalmente, proporcionar uma boa experiência. Com isso nos fortalecemos e mantemos o cliente fiel à marca, com atendimento de excelência e simpatia”, finaliza.