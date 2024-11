Bangers Open Air revela atrações principais para sua edição de 2025.

O Bangers Open Air, que acontecerá nos dias 2 (Warm-Up), 3 e 4 de maio de 2025, no Memorial da América Latina (SP), anuncia seu line-up completo final e revela ter muitas surpresas para os três dias de música. Entre as atrações, estão W.A.S.P., DORO e o tão requisitado pelo público AVANTASIA, além das já anunciadas bandas POWERWOLF e SABATON. Também foram confirmadas as presenças do LACRIMOSA, VADER, MUNICIPAL WASTE, WE CAME AS ROMANS e a banda solo de KERRY KING, guitarrista do SLAYER. Para o Warm-Up, ninguém menos que a rainha do metal, DORO, os dinamarqueses do PRETTY MAIDS e o mestre das quatro cordas e uma das vozes mais influentes do rock clássico, GLENN HUGHES, completam o cartaz da edição do Bangers Open Air.

O AVANTASIA, liderado pelo carismático vocalista e idealizador do projeto Tobias Sammet, levará ao Bangers Open Air 2025 o seu novo show, divulgando o álbum “Here Be Dragons“, décimo álbum de estúdio. Pela primeiríssima vez, Avantasia trará para a América Latina um show “full set” e com produção completa! Com esta produção ainda maior e mais elaborada, este novo trabalho pretende levar os fãs ao mundo fantástico do Avantasia, com o mentor do projeto e vocalista do grupo alemão Edguy, Tobias Sammet. Os shows incluirão novas músicas, clássicos e algumas faixas raramente tocadas ao vivo. A ambiciosa produção, com efeitos especiais e elementos imersivos, convidará o público a “se juntar do outro lado” em um mundo de fantasia e escapismo. Esse será um show exclusivo, sendo o único show da turnê na América Latina.

A produção do Bangers Open Air também confirmou a banda do guitarrista KERRY KING que, atualmente é o mais próximo que os fãs de Slayer chegarão da banda, já que a banda não está em turnê. Só o nome Kerry King já denota uma instituição do thrash metal. Em carreira solo, o guitarrista americano segue praticando o mesmo estilo que o deixou mundialmente famoso com o Slayer. Atualmente, ele e seus parceiros de banda – Mark Osegueda (vocal, Death Angel), Phil Demmel (guitarra, Vio-lence, Machine Head, Category 7), Kyle Sanders (baixo, Hellyeah, MonstrO) e Paul Bostaph (bateria, Forbidden, Exodus, Systematic, Testament) – promovem o álbum “The Hell I Rise“.

No set dos shows, além de composições do álbum solo, como “Idle Hands“, “Residue” e “Where I Reign“, Kerry King e sua banda apresentam clássicos do Slayer, como “Raining Blood” e “Black Magic”. Com uma abordagem agressiva e rápida, combinada com riffs pesados e palhetadas abafadas, Kerry King segue espalhando brutalidade sonora. E é justamente isto que os brasileiros irão ver no Bangers Open Air 2025.

Os americanos do W.A.S.P. também marcarão presença no festival. A banda fará um retorno triunfal ao Brasil e, primeira vez em 40 anos, apresentará seu álbum de estreia “W.A.S.P.” ao vivo na íntegra, em um show muito especial. Formada em 1982 na cidade de Los Angeles, a banda atualmente conta com o mentor e líder Blackie Lawless (vocal e guitarra), Doug Blair (guitarra), Mike Duda (baixo) e o amplamente conhecido dos brasileiros Aquiles Priester (Edu Falaschi, Hangar, Angra, Noturnall e outros) na bateria. Para conseguir seu intuito no concorrido cenário musical da época, o W.A.S.P. apresentou um mix robusto de hard rock e heavy metal, uma postura de palco eletrizante no melhor estilo shock rock, letras provocativas e vídeos rodando na MTV. Em suma, tinham o pacote completo. Os fãs poderão sentir o impacto das músicas do debut, como “I Wanna Be Somebody” e “L.O.V.E. Machine“, além de outros clássicos eternos no show do W.A.S.P. no Bangers Open Air 2025!

Enquanto isso, no dia do Warm-Up teremos GLENN HUGHES, ex-baixista e vocalista do Deep Purple, conhecido mundialmente como “The Voice of Rock” e membro do Rock and Roll Hall of Fame, além de atual frontman do supergrupo Black Country Communion. O show celebra sua passagem pelo Deep Purple, trazendo grandes clássicos, como “Burn”, “Stormbringer”, “Might Just Take Your Life” e “Mistreated“, além de faixas do período MK 4, que contou com Tommy Bolin, com “Gettin’ Tighter” e “You Keep On Moving“. Hughes incluiu também os sucessos da era MK 2, “Highway Star” e “Smoke on the Water“. Hughes, que tem 14 discos lançados em carreira solo, também gravou com Trapeze, Gary Moore, Black Sabbath, John Norum, Tony Iommi, Rata Blanca, Phenomena, Voodoo Hill, California Breed, The Dead Daisies, entre outros, além de projetos como Hughes/Thrall e Hughes Turner Project.

Além dessas e das outras bandas previamente anunciadas também estarão presentes DREAM SPIRIT da China, PRESSIVE do México, entre muitas outras atrações nacionais e internacionais.



Abaixo as datas do festival com as bandas que tocarão em cada dia:

SÁBADO, 3 DE MAIO 2025

SABATON

POWERWOLF

SAXON

KAMELOT

LACRIMOSA

SONATA ARCTICA

MUNICIPAL WASTE

DARK ANGEL

ENSIFERUM

H.E.A.T.

BURNING WITCHES

DYNAZTY

VIPER

MATANZA RITUAL

DREAM SPIRIT

CARRO BOMBA

PRESSIVE

MALEFACTOR

GLORIA PERPETUA

VÁLVERA

SCHOOL OF ROCK

NEW BLOOD

DOMINGO, 4 DE MAIO

TOBIAS SAMMET’S AVANTASIA

W.A.S.P.

KERRY KING

I PREVAIL

KNOCKED LOOSE

WE CAME AS ROMANS

PARADISE LOST

NILE

HAKEN

VADER

LORD OF THE LOST

BEYOND THE BLACK

DORSAL ATLÂNTICA

BLACK PANTERA

HIBRIA

MAESTRICK

HATEFULMURDER

WARSHIPPER

THE HEATHEN SCYTHE

READY TO BE HATED

RONNIE JAMES DIO TRIBUTE

WARMP-UP – SEXTA-FEIRA, 2 DE MAIO

GLENN HUGHES

DORO

PRETTY MAIDS

ARMORED SAINT

DOGMA

KISSIN’ DYNAMITE



O BANGERS OPEN AIR 2025 promete ser uma experiência inesquecível para os fãs de metal. Este evento não apenas celebra a música pesada, mas também a paixão e a energia que unem fãs de todo o mundo. Com um line-up que mistura lendas consagradas e talentos emergentes, o festival se consolida como um dos mais aguardados do ano. Prepare-se para três dias de pura adrenalina e performances épicas que ficarão na memória de todos os presentes.



